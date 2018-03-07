解決太平中和街、鵬儀路淹水 中市府將闢下水道

太平區鵬儀路每逢下雨淹水成災，在立委何欣純爭取中央補助下，市府將闢設下水道解決淹水問題。（記者陳建志攝）

2018-03-07 18:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區過去每逢下雨許多地方就傳出水患，近年在市府積極闢設下水道、滯洪池治水後，大幅解決淹水問題，不過中和街、鵬儀路部分路段仍有淹水問題，在立委何欣純爭取下，日前已獲中央核定補助闢設下水道，預計6月動工、年底前完工，徹底解除兩地淹水問題。

立委何欣純今天表示，太平區過去因排水系統不夠完善，每逢下雨各地就紛傳水患，近年努力爭取中央經費與市府配合，陸續完成宜昌路、富宜路、成功東路、中興路103巷及永豐北路等下水道工程，並完成坪林排水整治，以及設置光隆營區滯洪池與分洪道，大幅解決淹水問題。

何欣純表示，為了繼續解決太平淹水問題，積極爭取中和街與鵬儀路下水道延續工程納入前瞻基礎建設計畫，日前已經獲中央核准補助總經費7成，目前由市府進行細部計畫，預計5月發包、6月動工，並在年底前完工，徹底解決兩處水患。

市府水利局雨水下水道工程科長陳世玉、東和里長賴來旺表示，太平中和街319巷口到東平路間，之前已闢設下水道，不過中和街從313巷到東村3街間，因只靠側溝排水，每逢大雨中和街313巷、299巷、289巷和東村12街等低窪地區就淹水，此次將闢設下水道，銜接東村3街原有下水道系統，將水排入坪林排水，總經費1200萬，工期為80個工作天。

另一處太平鵬儀路，之前已在太平路到鵬儀路71巷口間闢設下水道，但完工後卻讓上游成為淹水瓶頸，此次將把下水道從鵬儀路71巷往上游延伸到214巷口，總經費約980萬，工期為80個工作天。