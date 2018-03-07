國際基甸會生命教育列車 開抵澎湖校園宣導

2018-03-07 18:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際基甸會中華民國總會澎湖支會每年蒞澎舉辦生命教育課程講座，今年進入第3年，首日分別前往湖西國中及馬公國中等校進行演講，並贈送師生聖經；縣長陳光復專程到場勉勵學子，鼓勵學習愛的真諦，凡事講求包容與關愛。

今年國際基甸會澎湖巡迴演講列車，邀請到元大證券財管部經理謝彩婕主講「愛是尊重」，以自身曾走過鬼門關經歷，分享生命可貴及包容、接納、尊重身邊每一個人，精彩的演說贏得在場學子熱烈的掌聲與迴響。會中，基甸會也贈送聖經給學生們，希望學子藉由閱讀聖經，領略生命的智慧，在人生的道路上獲得更多幫助。

陳光復表示，謝采婕老師具有情緒、壓力管理及兩性溝通專業素養，巡迴臺灣各地演講，獲得廣大好評。他指出，肯定的言語及服務行動是愛的表現行為之一，鼓勵學子透過演講學習關懷及問候身旁的人，時時記住愛的五種語言：「精心的時刻、身體的接觸、接受禮物、服務的行動及肯定言語」，社會才能更為祥和。

另外基甸會8日、9日將分別前往澎湖海事水產職業學校、鎮海國中、白沙國中及中正國中辦理演講，期能讓學生聽演後能學習愛的五種語言及瞭解愛的意涵，改善親子與朋友關係，增進心理健康，同時課程中也加入兩性教育，讓下一代學習正確尊重異性觀念，達到兩性平權的目標。