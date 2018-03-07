中市再推3社宅 設計案公告招標

2018-03-07 17:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府持續推動「8年1萬戶」社會住宅政策，其中，西屯區惠來厝段、太平區永億段及育賢段三期正辦理委託設計監造技術服務案上網公告招標作業，分別於4月13、16及17日截止投標，3案將提供810戶社宅。

台中市首座社會住宅－豐原安康段社宅－申請熱烈，市府已在2月初完成抽籤作業，中籤者4月即可入住。市府再接再厲，經過審慎評估後，將推出西屯區惠來厝段、太平區永億段及育賢段三期社會住宅，委託設計監造技術服務案已上網公告招標。

西屯區惠來厝段基地約2112坪，將規劃興建400戶以上，有1房型、2房型、3房型，並導入社會服務站、民眾活動中心、租賃服務中心、社宅資訊諮詢站、共好實踐基地、實驗店舖及一般店鋪等軟體相關設施。該處基地位在青海路與惠中路口，鄰近7期重劃區、逢甲商圈，附近有學校、百貨公司、黃昏市場，生活機能良好，又毗鄰台灣大道、台74線及國道1號，交通便利，最受外界矚目。

太平區永億段基地約1419坪，將規劃興建160戶以上1房型、2房型、3房型，並導入托嬰中心、社會服務站、一般店鋪、青創店鋪等設施；基地5公里範圍內有6處產業園區及2處都市計畫工業區，為台中市就業機會最密集的區域之一。

此外，太平區育賢段三期基地約1928坪，隔壁是施工的育賢段一期及辦理設計中的育賢段二期社宅，三期基地將規劃興建250戶以上1房型、2房型，因第一期已進駐日照中心、長青快樂學堂，第二期有文創商業市集，因此該案將導入生活型態與親子手創等設施，創造更完善的生活機能。

住宅處指出，這3案預計107年設計、111年上半年完成主體建築，西屯區惠來厝段案將於4月13日截止投標、太平區永億段案4月16日截止投標、太平區育賢段三期案則於4月17日截止投標。