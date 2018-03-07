醫訊》護理長受助10年 感恩回饋捐助部落

長期受助的邱淑娟（左），在康錦輝（右）勉勵下成為護理師，並加入捐助行列。（記者邱芷柔攝）

2018-03-07 17:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來自屏東縣三地門達來部落邱淑娟，在小學五年級時父母親相繼過世，成為原住民文教協會資助對象，在協會資助人康錦輝的鼓勵下，邱淑娟完成護理師的夢想並成為醫院護理長，為了感恩康錦輝的義行，邱淑娟也加入捐助行列，每個月捐1萬元給原住民文教協會，拉拔地方弱勢學童。

來自台北的康錦輝，23年前起就為屏東原住民學子籌募助學金，並邀親朋好友響應，每學期都帶著善款南下，被部落譽為「原鄉耶誕老公公」，儘管近年受帕金森氏症所苦，康錦輝的捐助義行仍不間斷，今天康錦輝再帶來一部由匿名的林阿姨所捐贈的交通車，提供部落課輔班接送。

曾經受助的邱淑娟說，父親過世時她答應媽媽「以後要當護理師照顧一家人」，在康錦輝的資助下，讓她可以沒有後顧之憂完成學業，並順利考取護理師執照「康伯伯就像父親一樣照顧我！」現在她也要為部落孩子們盡一份心力。

創辦原住民文教協會的瑪家鄉鄉長梁明輝說，教育是翻轉人生的關鍵，康錦輝除了自己募款並捐助學金、白米，民國97年起還引介美國康德基金會到原鄉助學，每學期康錦輝帶來獎助學金、白米時，都不忘勉勵他們要用功，並叮嚀將來回饋社會與部落，康錦輝幫助過的孩子已逾千人，其中不乏取得博士學位的學生，因為有了康錦輝，才讓協會能順利助學並讓善行能繼續在部落循環。