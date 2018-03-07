烏日下溪尾大橋轉慶光路難會車 議員要求改善

2018-03-07 17:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日連接彰化及南投、寬達12米溪尾大橋，到左右轉至慶光路，縮為3米，不但難以消化車潮，因無法會車，有駕駛掉到田裡，市議員吳瓊華要求市府解決問題，短期內，多設幾個避車彎，長期方面，應將慶光路拓寬，解決車流問題。

民國48年，87水災造成烏溪改道，使得烏日的溪尾里，卻遭烏溪被阻擱在烏日區之外，反而距離彰化比較近，因此溪尾里的里民要進入烏日，反而要繞到彰化或南投，才能進入烏日及市區，甚至要花50分鐘至1個小時才能進入市區，由於實在太不方便，小朋友只好跑到彰化就學，而溪尾里被當地人戲稱「烏日的澎湖」。

在眾多立委及市議員吳瓊華爭取下，溪尾大橋於105年11月通車啟用，長2.1公里、寬12公尺，讓溪尾里民只要花5分鐘就可達到烏日區，溪尾里不再是一個孤島，學生就學不必再跑到彰化。

溪尾大橋通車後，很多烏日人便靠著溪尾大橋往返烏日與彰化之間，但是都認為政府好事做一半，因為從烏日走溪尾大橋到溪尾里，就是T字型，駕駛便必須左右轉到慶光路到彰化或者是南投草屯，但慶光路卻只有3米，難以會車。

市議員吳瓊華表示，寬達12公尺的溪尾大橋，進入慶光路卻只有3米寬，除了難以會車，一旦車流量多，慶光路根本難以消化。

市議員吳瓊華表示，曾經發生多起車輛掉到慶光路的稻田，除了平時車輛就不少外，而附近有一處賞櫻景點，一旦遇到冬、春櫻花盛開季節，3米寬的慶光路，根本難以消化車潮。

吳瓊華建議市府，短期內，應在慶光路上興建多設幾個「避車彎」，讓車輛遇到來向車輛可以避車，長期方面，應讓慶光路拓寬，紓解車潮的問題。

建設局總工程司陳大田表示，由於去年民眾已有反映，因此目前已在慶光路設了3至4處避車彎，同時，目前建設局正在規劃，要將溪尾大橋延伸到台14線，同樣也是12米，因此未來溪尾大橋下到慶光路不會再是T字路，可直接通到台14線，目前建設局正在進行細部設計，希望能在今年底動工，而工期約2年，屆時，要去彰化的民眾，就不必走慶光路，可直接接台14線，通往彰化。

相關影音