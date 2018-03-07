竹市路平計畫 今年目標完成200萬平方公尺

新竹市政府推動路平計劃，今年將完成60萬平方公尺的路平面積，總計近4年將完成200萬平方公尺的路平面積。（記者洪美秀攝）

2018-03-07 17:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府推動路平計畫，3年來漸具成效，今年路平計畫3月中旬啟動，市府更將路平預算提高到3億元，並會突破200萬平方公尺的路平目標，且會進入巷道內執行，包括46條重要道路，提醒民眾注意施工時段，遵循施工人員的指示通行。

新竹市府工務處表示，今年的路平計畫，第一階段改善總面積約15萬8000平方公尺，共有46條主要道路，包括東區學府路等19條道路、北區興南街等18條道路、香山區景觀大道等9條道路，並已規劃今年度路平路段與時程，目標是突破總面積200萬平方公尺。

市長林智堅說，路平一直是市民最關心的市政項目，他上任後推動路平有感措施，除規劃道路養護作業外，去年以「評分及格最低標」方式招標，確保施工廠商品質，採夜間施工，除維持工程進度，降低對用路人干擾；也落實聯合施工、責任加重和建案整合等管理，以「路平三支箭」落實路平政策。

林智堅說，過去長年路不平的路段，這3年來經市府推動路平計畫已獲改善，像中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、茄苳景觀大道等，其中慈雲路改善成果讓市民頗有感，不少上班族跟他說，現在騎機車平穩多了，早餐也不會「跳車」了。

此外，市府針對在預定改善路段沿線上，管線單位若有計畫型的管線汰換或新建房屋有民生管線挖掘需求者，都會要求在鋪設前挖埋完成，期許降低鋪好又挖的現象，以維道路平整舒適。

另避免人孔蓋造成道路凹凸不平，在路平施工期間也會刨鋪改善後的路面，除污水人孔蓋及救災用消防栓，其餘人孔蓋都會埋入地下。

工務處表示，本月下旬就為啟動今年的路平計畫，提醒民眾注意路平施工時段，市府會採夜間施工方式，減少對用路人的影響，行經路平施工路段的民眾也請依指示通行。