全國學生管樂合奏團體A組特優 台中潭陽國小「十連霸」

潭陽國小管樂團在今年全國音樂比賽中再度拿下特優第一名。（潭陽國小提供）

2018-03-07 17:54

〔記者歐素美／台中報導〕全國學生音樂比賽昨天落幕，台中市潭陽國小管樂團榮獲全國管樂合奏國小團體A組「特優第一名」，創下有史以來的10連霸紀錄，師生備感光榮。

潭陽國小管樂團成軍24年，2013年更進一步成立藝才班，讓潭陽管樂團邁入新的里程碑。潭陽國小校長陳世銘表示，該校管樂團成立後成績表現一直十分優異，除了家長會長林武男及後援會會長柯采潔等家長功不可沒，有錢出錢、有力出力，指揮林士偉老師更是幕後最大功臣。

潭陽國小管樂團自2004年起聘請由德國留學歸國的林士偉老師擔任指揮，從此幾乎年年比賽拿特優，並連續10年榮獲全國音樂比賽特優第一名，創下10連霸紀錄。

潭陽國小管樂團曾於2007年受邀到中國北京師範大學南山附小、廣州少年宮與東川路小學巡迴交流演出；2011年並受邀到新加坡武吉班讓及公教中學附小巡迴交流；2012年受邀至日本武藏野及大宮南小學做巡迴交流；2016年受邀到馬來西亞吉隆坡坤成國民型華文小學、雪蘭莪沙登新村國民型華文小學及吉隆坡崇文國民型華文小學音樂交流。

今年5月9日至13日，潭陽國小並將受邀到日本進行音樂文化交流及參訪，並將至日本迪士尼進行快閃表演活動，藉此拓展團員學習音樂文化及國際觀的視野，今年6月17日晚上7點半，並將於中興堂辦理畢業音樂會。

潭陽管樂團成員張佩麒、郭品儀及林致筠都是表現優異，4年級即獲拔擢參加全國音樂比賽。其中，張佩麒並曾獲台中市薩克斯風比賽個人組第一名，台中市國語演說比賽第二名，多才多藝。教務主任任廷芬說，張佩麒雖患有先天性糖尿病，每天需自行施打胰島素，但她樂觀積極、樂於學習的精神，令人十分感動。

張佩麒說，3年級剛加入管樂團學習蕯克斯風時，因凡事起頭難，也曾萌生放棄的念頭，但因為加入管樂團是自己想要的，所以咬牙撐過去；郭品儀則說，因為每次參加全國比賽前都必需經過篩選，壓力真的很大，但告訴自己，畢業前每場比賽都要上台，關關難過關關過。