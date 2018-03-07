綠川整治再延伸 第二期工程今啟動

綠川第二期水岸改造工程動土。（記者歐素美攝）

2018-03-07 17:43

〔記者歐素美／台中報導〕綠川第二期水岸改善工程，從南區復興路至愛國街段，長度130公尺，經費5千萬元，88%由中央補助，7日舉行動土典禮，預計今年底完工；水利局長周廷彰表示，綠川一期工程已在農曆年前完工，成為全國河川改造的典範，全流域整治經費共22億元，除1、2期外，剩餘約13億元經費，前瞻計畫也已初步審核通過，市府目標是109年底整治完成。

綠川從精武路至大明路段，全長6.1公里，整治工程橫跨北區、中區、東區及南區，周廷彰表示，綠川整治以污水截流等污水處理為主，防洪及水岸景觀營造居次。一期工程以雙十路到民權路河段約600公尺為主，經費8.5億元；二期工程為復興路至愛國街，經費5千萬元；愛國街到大明路經費則約13億元，市府希望能在109年底完成全流域的整治。

綠川二期工程因鄰近台中文化創意園區，市府規劃形塑「文藝綠川」，打造「書屋橋」，民眾可在橋上閱讀及遠眺，營造悠閒的閱讀氛圍，並在河岸兩側設置散步道、休憩座椅，並保留老樹及整理樹穴，後續並將在復興綠園道興建水質淨化場及推動建成路污水下水道用戶管網建置。

市長林佳龍表示，綠川一期工程整治完成，為中區帶來許多遊客，也帶動經濟發展，成功整治的經驗，跨越藍綠，不僅獲得行政院長賴清德肯定是全國河川改造的典範，新竹縣長邱鏡淳也率縣府團隊參訪，台北市長柯文哲也將到綠川及柳川考察，期待台中在河川改造後恢復昔日繁榮與市民的光榮感，並感謝立委黃國書協助在中央爭取經費。

動土典禮，今天由市長林佳龍主持、水利局長周廷彰、都市發展局長王俊傑、內政部營建署下水道工程處副處長兼任內政部台北第二辦公室副主任於望聖、內政部營建署下水道工程處處長陳志偉、內政部營建署下水道工程處中區分處處長沈益生及立委黃國書、市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進等皆出席見證。