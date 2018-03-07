生命線全國年會10日新營登場

2018-03-07 17:30

［記者王涵平／台南報導］107年生命線全國年會10日將在新營登場，以表揚長年守護生命的志工、注入五感體驗的活力新能量等兩大主軸，並表揚績優志工，讓平日相當緊繃的志工可以稍微舒緩身心。

「珍愛生命•活力南瀛」生命線全國年會10日在新營文化中心音樂廳表揚生命線最高榮譽「金螢獎｣、夙夜守護的「星夜獎｣、即時挽回生命的「救援獎｣，以及長年無私奉獻的「服務年資獎｣。

大臺南生命線指出，承辦今年全國年會，報名參加志工高達631人，將藉此行銷台南特方特色美食、伴手禮，同時帶領全國生命線志工與各會理監事會員踏訪台南古蹟、享受溫泉洗禮及參觀奇美博物館，感受文化首都的魅力與「活力南瀛｣的熱情，讓終年傾聽無助者心聲，與陪伴求助者走過人生的低潮的志工們，注入「珍愛生命｣的新能量，「五感體驗｣包括台南啖美食、文創伴手禮、心靈輕旅行等。

目前全國共有24個生命線協會，透過「1995」協談專線服務，也積極推動心理衛生工作，扮演自殺防治守門員的角色。全國年資奬最高者為高雄市生命線協會服務45年的林勝德，民國61年加入生命線，草創時期到現今會址購置，出錢出力，擔任高雄縣新聞處處長時積極連結社會資源，畢生立志把服務生命的種子擴至無量化，感染給周遭每一個人。