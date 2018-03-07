爭取花東基金 花蓮市擬打造辦公廳舍兼立體停車場

地處林森路精華路段的花蓮市公所現址，占地僅有560坪，其中3層樓高的辦公大樓，自民國66年啟用後，建物歷經41年歲月愈趨老舊，更礙於周邊街道及停車限制，常有民眾抱怨洽公不易。 （記者王峻祺攝）

2018-03-07 17:27

［記者王峻祺／花蓮報導］位於花蓮市中央路慈濟醫院前方的2000坪停車場，9年來由市公所委外經營，今年8月合約到期後，因考量民眾反映平面停車空間不足，加上原辦公大樓老舊狹小、洽公不易，有意爭取花東地區永續發展基金預算，打造結合辦公廳舍的立體停車場，盼能一解車位及建物老舊不敷使用等問題。

花蓮市去年整編出39處公有停車空間，提供1325個車位供民眾「免費」停車，另外忠孝立體停車場、自由廣場旁的中山停車場及東洋廣場後方、仁愛街旁與慈濟醫院前方的廣場，則委外標租成為收費停車場，但因花蓮市區腹地有限，雖規劃收費專用的路邊停車格與路外停車場，仍無法應付平日停車需求。

地處林森路精華路段的花蓮市公所現址，占地僅有560坪，其中3層樓高的辦公大樓，自民國66年啟用後，建物歷經41年歲月愈趨老舊，更礙於周邊街道及停車限制，常有民眾抱怨洽公不易。

花蓮市長魏嘉賢說，興建新辦公廳舍是歷屆市長一直想要推動的目標，只是礙於土地難尋，今年因位於慈濟醫院前的委外經營停車場，合約將在8月底到期，對於停車場未來規劃，將爭取花東基金或前瞻基礎建設計畫，打造立體停車場，甚至提升為多目標使用的辦公廳舍，以符合停車場周邊環境的需求。

他說，這座停車場約有2000坪，由國有財產署在15年前無償撥交給公所用於免費提供民眾停車使用，9年前依行政院「活化閒置公共設施」建議，研擬收費制度，在扣除人員開銷及清潔費後，將收取的權利金全數繳回國庫。

魏嘉賢說，打造多目標使用辦公廳舍的規劃方案，預計在2年內完成，現階段無法滿足停車需求的現況，仍請民眾多加包容，將積極爭取經費，透過與國產署的合作改良利用或其他方案，讓這塊土地的價值能夠發揮更大效能。