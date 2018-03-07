在竹東連辦54年 台灣客家山歌賽今開唱

今天在新竹縣竹東鎮登場的全台客家山歌賽，由「山歌王」許學傳（前排中拉胡琴者）領唱山歌揭開序幕。（記者蔡孟尚攝）

2018-03-07 17:24

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕在新竹縣竹東鎮連辦54年的台灣客家山歌賽，今天在熱鬧的踩街活動後揭開序幕，今年有上千名選手參賽，賽程長達4天；「山歌王」許學傳在開幕式中帶著全場一起合唱歌詠竹東的客家山歌，場面氣氛熱鬧感人。

「竹東山歌五四周，嘉年華會每年有，希望公所連續辦，大家共同祝千秋。」許學傳拉著胡琴，一字一句唱出有54年歷史的竹東客家山歌賽，包括行政院客委會主委李永得和新竹縣副縣長楊文科、立法委員林為洲、台灣省諮議會諮議長鄭永金、竹東鎮長徐兆璋、鎮民代表會主席陳昌平等地方人都跟著齊聲合唱，歌聲動聽悠揚。

徐兆璋說，山歌賽開幕式前有「唱響山歌藝術踩街」活動造勢暖身，參加的20個踩街團隊大多是鎮內社區團體，他們各以「採茶女遊天穿」、「喜迎天穿狗來旺」、「環保祥獅迎天穿」、「桃花過渡客家情」等主題粉墨登場走上街頭，從鎮公所前圓環走到山歌賽會場戲曲公園，吸引沿途民眾目光，讓大家體驗了熱鬧的傳統客家文化。

新竹縣政府文化局長張宜真說，農曆正月二十日「天穿日」是全國客家日，這天在客家庄中有「補天穿」的習俗， 客家族群在這天放下工作從事休閒活動，延續農曆年節氛圍，傳統客庄竹東鎮早年因此有了在「天穿日」舉辦客家山歌賽的傳統。

全台客家山歌賽今天在新竹縣竹東鎮登場，賽前有踩街活動暖身，踩街隊伍成員熱情幽默與民眾互動。（記者蔡孟尚攝）