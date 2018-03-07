逢甲商圈進行路平工程 地方肯定盼擴大辦理

福星路是逢甲商圈重要道路，目前正進行路平工程。（記者張菁雅攝）

2018-03-07 16:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區福星路是逢甲商圈的重要道路，但過去路面不平、滿佈人孔蓋，為改善道路品質，台中市政府建設局正在福星路從河南路至逢甲路段進行路平工程，明日將完工。立委張廖萬堅今日邀請當地里長前往關心施工狀況，里長們都期待能有一條平坦安全的道路，並希望擴大逢甲商圈路平專案範圍。

福星路上人孔蓋滿佈，甚至短短20公尺內就高達20多個人孔蓋，道路品質不良，常因天雨路滑導致機車騎士摔傷；另外，文華路因自來水管老舊，也常發生爆管事件。張廖萬堅表示，在他極力爭取下，福星路路平專案已進場施作，自來水公司也在過年前完成文華路（逢甲路至福星路段）自來水老舊管線更新。

張廖萬堅指出，台灣的人孔蓋防滑係數尚未制定標準，時常發生因防滑係數不足而自摔案件，一遇下雨更成為奪命危機，他已在立法院提案要求公路總局應儘速制定防滑係數標準，並定期檢測，避免意外一再發生。

逢福里里長張文平指出，為避免影響店家營業，福星路的路平工程施工時間為凌晨1時至下午3時，除了改善路面，有7成人孔蓋下地，地方都肯定這項工程。

逢甲里長廖婉菁則表示，福星路路平受到肯定，希望市府能擴大逢甲商圈的路平專案範圍，把文華路從福星路至西屯路二段納入一併施作。