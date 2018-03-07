千萬凶宅乏人問津 近半價拍出！

誰說凶宅沒人敢買，法務部行政執行署高雄分署昨（6日）舉辦3月份聯合拍賣會，一棟曾發生弒父命案、市價千萬元的透天厝，就以578萬元拍出，得標人大呼「很划算!」（圖：行政執行署高雄分署提供）

2018-03-07 17:02

〔記者黃建華／高雄報導〕誰說凶宅沒人敢買，法務部行政執行署高雄分署昨（6日）舉辦3月份聯合拍賣會，一棟曾發生弒父命案、市價千萬元的透天厝，就以578萬元拍出，得標人大呼「很划算!」

昨天拍賣物包括汽車、太陽眼鏡及不動產。其中，不動產的部分，是坐落於高雄市鳳山區保安二街的一棟透天厝，該屋係於91年7月興建完成登記，行政執行署高雄分署送請鑑價後核定第一次拍賣底價為900萬元，惟無人應買。

高雄分署續行減價拍賣程序，拍賣公告期間承辦書記官常接到電話詢問該屋屋況及進行進度，詢問度相當高，惟因該屋之前屋主曾於2014年間因不堪其父親長期對其母親家暴而持殺魚刀殺死其父親之社會事件，該屋被註記為「非自然死亡」（凶宅）之特殊情形於拍賣公告。

或因如此，影響民眾之應買意願，故公告期間詢問度雖高，但都僅於觀望而未有人進場投標。昨日進行第三次拍賣，該屋底價576萬1千元，應買人以578萬元投標，因高於底價且無其他競爭者，故拍定得標。

據瞭解，應買人對此兇殺事件的發生經過知之甚詳，亦知該事件之發生係為了保護長期受家暴的母親，當時案發後還曾有4百名親友鄰居共同具名連署向檢察官求情等情，故認為此事件並不影響其應買意願，能以低於市價的價格買到，非常划算。

另外，動產的部分，本次共拍出3部貨車、1部自用小客車，車輛拍賣價金共計80萬餘元；另有拍賣太陽眼鏡（義務人經營眼鏡行）昨日亦拍出7付，毎付拍定價格介於550元~800元之間，價格非常親民，太陽眼鏡拍賣價金共計4350元，總計昨日動產及不動產的拍定價格共659萬餘元。