醫病》忽冷忽熱、注意心血管疾病徵兆 爭取黃金搶救期

2018-03-07 16:46

［記者江志雄／宜蘭報導］天氣忽冷忽熱，老人家、三高族群、糖尿病患等慢性病友，要注意溫差變化做好保暖，若有胸部悶痛、手臂、下巴、脖子酸麻疼痛，有可能是心血管疾病發作徵兆，應儘速就醫，爭取黃金搶救期。

宜蘭縣50幾歲糖友邱先生，原先不知自己冠狀動脈狹窄，半夜天冷、穿不夠暖，突然間心臟劇烈疼痛，被診斷出急性心肌梗塞，幸好及時就醫，挽回寶貴性命。

事發當時，邱先生突發性胸痛，警覺是心臟問題，馬上到羅東博愛醫院掛急診，醫師觀察心電圖表現，研判急性心肌梗塞，安排心導管檢查，發現有條冠狀動脈阻塞，阻塞血管有局部鈣化，且病灶較長，使用氣球擴張術撐開血管，裝置兩個心臟支架讓血流暢通，助邱安度險境。

主治醫師陳韋成說，邱先生為長期服藥糖尿病患，冠狀動脈狹窄又有局部鈣化卻不自知，加上天冷沒有做好保暖，誘發心肌梗塞，人體血管一旦鈣化失去彈性，血管收縮與舒張功能變差，要是天冷穿不夠暖，狹窄血管會更加收縮，導致血流量變少，增加心血管疾病發病風險。

陳韋成把心臟冠狀動脈比喻成高速公路，假設6線道，因冠狀動脈狹窄變成4線道，假使天氣寒冷保暖不足，血管收縮變成2線道，心臟容易產生缺氧症狀，如有不穩定斑塊，在血管收縮情況下，恐出現斑塊破裂導致阻塞，這時會引起心絞痛或心肌梗塞，因攸關生命安危，得趕快求診。