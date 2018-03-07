北市北檢合作 民眾即起可於地檢署就近調解

2018-03-07 17:12

〔記者周彥妤／台北報導〕民眾若有糾紛常尋調解一途，往往也耗費時日。台北市民政局今與台灣台北地方法院檢察署宣布，為提高調解效率，兩方攜手合作，即起每週三由北市中正區及萬華區調解委員，直接於北檢駐點協助調解；先試辦3個月，屆時將視成效，考量日後是否正式擴大辦理。

民政局今於台灣台北地方法院檢察署舉辦調解室啟用及揭牌儀式，宣布即起每週三上午，北市中正及萬華兩區調解委員，以隔週輪流方式，至台灣台北地方法院檢察署3樓調解室（34偵查庭）駐點，協助民眾在地檢署即可就近調解，試辦期間三個月，屆時將評估試辦成效，若無虞旋即正式上路，也將考量是否擴大辦理。

民政局表示，以105年度為例，北檢每年轉介調解案件就有3216件之多；北檢在偵察庭徵詢當事人案件轉介調解意願時，有許多當事人都表示，希望能在檢察署當場及時調解，避免至公所調解後送至檢察署仍須重新分案，耗費時日。

此外，區公所接到檢察署轉介的案件後，20%以上的案件會發生一造或兩造當事人未到場的狀況，增加調解程序的困難度，嚴重影響調解成效，又拉長調解時程，因此直接在北檢調解，當事人雙方出席機率高，民眾也較容易調解成功。

民政局指出，中正區調解委員會即起於每週三上午於北檢新設立的調解室服務，14日起上午則由萬華區駐點。