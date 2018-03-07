為物聯網安全把關 中國科大獲新思鹿捐贈實驗室設備

中國科技大學資訊學院與新思鹿創設股份有限公司產學合作，獲新思鹿捐贈「物聯網安全檢測實驗室」，將共同培訓物聯網安全專業人才。（中國科大提供）

2018-03-07 16:58

［記者廖雪茹／新竹報導］物聯網發展日新月異，但也衍生諸多安全問題。中國科技大學資訊學院與新思鹿創設股份有限公司產學合作，獲新思鹿捐贈「物聯網安全檢測實驗室」，將提供業界驗測示範與輔導機制服務，並共同栽培物聯網安全專業人才。

中國科大新竹校區的「物聯網安全檢測實驗室」，今天由中國科大董事長上官永欽、校長俞明德、新思鹿董事長蔡以德、研揚科技董事長莊永順、中華資安董事長陳振楠等人共同揭牌 。上官永欽表示，感謝新思鹿捐贈價值約450萬元的物聯網安全設備，並成立實驗室，藉由這項產學合作，物聯網的專業驗測、物聯網安全人才培養，將成為該校資訊學院未來的發展主軸之一。

蔡以德也表示，雙方的產學合作，預期將對物聯網相關產官學研與使用者有所貢獻；對於物聯網發展的安全議題，將可提供專業知識與解決方案。

物聯網安全檢驗實驗室的服務項目，包括物聯網安全檢測、物聯網合規驗測、物聯網安全資訊分享與分析中心、安全實驗室建立與輔導、物聯網安全課程等。中國科大表示，未來與夥伴學校、業界廠商共同開設培訓課程及國際證照輔導課程，讓學生透過實務操作，學以致用，而更能接近業界的人才需求。

  • 物聯網發展日新月異，但也衍生諸多安全問題。中國科技大學資訊學院獲新思鹿創設股份有限公司捐贈物聯網安全檢測設備，將提供業界驗測示範與輔導機制服務。（中國科大提供）

    物聯網發展日新月異，但也衍生諸多安全問題。中國科技大學資訊學院獲新思鹿創設股份有限公司捐贈物聯網安全檢測設備，將提供業界驗測示範與輔導機制服務。（中國科大提供）

  • 物聯網發展日新月異，但也衍生諸多安全問題。中國科技大學資訊學院獲新思鹿創設股份有限公司捐贈物聯網安全檢測設備，將提供業界驗測示範與輔導機制服務。（中國科大提供）

    物聯網發展日新月異，但也衍生諸多安全問題。中國科技大學資訊學院獲新思鹿創設股份有限公司捐贈物聯網安全檢測設備，將提供業界驗測示範與輔導機制服務。（中國科大提供）