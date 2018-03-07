為物聯網安全把關 中國科大獲新思鹿捐贈實驗室設備

中國科技大學資訊學院與新思鹿創設股份有限公司產學合作，獲新思鹿捐贈「物聯網安全檢測實驗室」，將共同培訓物聯網安全專業人才。（中國科大提供）

2018-03-07 16:58

［記者廖雪茹／新竹報導］物聯網發展日新月異，但也衍生諸多安全問題。中國科技大學資訊學院與新思鹿創設股份有限公司產學合作，獲新思鹿捐贈「物聯網安全檢測實驗室」，將提供業界驗測示範與輔導機制服務，並共同栽培物聯網安全專業人才。

中國科大新竹校區的「物聯網安全檢測實驗室」，今天由中國科大董事長上官永欽、校長俞明德、新思鹿董事長蔡以德、研揚科技董事長莊永順、中華資安董事長陳振楠等人共同揭牌 。上官永欽表示，感謝新思鹿捐贈價值約450萬元的物聯網安全設備，並成立實驗室，藉由這項產學合作，物聯網的專業驗測、物聯網安全人才培養，將成為該校資訊學院未來的發展主軸之一。

蔡以德也表示，雙方的產學合作，預期將對物聯網相關產官學研與使用者有所貢獻；對於物聯網發展的安全議題，將可提供專業知識與解決方案。

物聯網安全檢驗實驗室的服務項目，包括物聯網安全檢測、物聯網合規驗測、物聯網安全資訊分享與分析中心、安全實驗室建立與輔導、物聯網安全課程等。中國科大表示，未來與夥伴學校、業界廠商共同開設培訓課程及國際證照輔導課程，讓學生透過實務操作，學以致用，而更能接近業界的人才需求。