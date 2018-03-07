家長當心！ 北市學齡前兒童蛀牙率近5成

2018-03-07 16:51

〔記者周彥妤／台北報導〕據台北市衛生局統計，去年針對近6萬名學齡前兒童健康篩檢發現，其蛀牙率達近5成，視力異常也有1成5；提醒家長學齡前正值幼童換牙及視力發展的關鍵期，若乳牙蛀壞至神經，細菌也易滲透至恆齒牙胚，影響日後恆齒的排列及生長；若視力未有適當發育機會，關鍵期一過，也易成「弱視」，不可不慎。

衛生局指出，為使北市兒童健康問題早期發現、矯治，每年提供學齡前兒童健康篩檢，去年共計篩檢5萬9765人，結果顯示，幼童蛀牙率48%、視力異常率15%、聽力異常率1%。

衛生局指出，學齡前是幼童換牙的重要時期，乳牙蛀牙除造成牙齒結構破壞、影響咀嚼及發音功能，乳牙更是恆齒的「定位器」，乳牙的位置會引導恆齒長到正確位置。若乳牙提早脫落或須拔除，會使其他牙齒推擠移動，佔據恆齒原來的生長空間，且乳牙下方是恆齒的牙胚，若乳牙蛀壞至神經，細菌也易一路滲透到恆齒牙胚，造成破壞，可能影響日後恆齒的排列和生長。

至於視力部分，衛生局表示，據調查顯示，幼兒園大班升小一的學童，近視比率有大幅上升趨勢；推測可能是3C科技滲透現代人生活，大人慣用，小孩耳濡目染，也有許多家長將其視為安撫小孩的工具，造就「3C保母」現象。提醒家長若幼童太早近視，易成為高度近視，且若錯過發展關鍵期，視力停止發育，也易成「弱視」。

衛生局提醒，今年度的學齡前兒童健康篩檢即起開跑，篩檢對象為滿3歲以上未滿4歲、滿4歲以上未上小學，項目包含口腔、視力及身體檢查。至於篩檢地點，已就學者由衛局委託的15家合約醫療機構於幼兒園辦理；未就學且符合篩檢資格者，則由北市12區健康服務中心與15家合約醫療機構執行社區定點篩檢。

相關問題可洽12區健康服務中心，或撥打市民當家熱線1999轉1817、1811。