2月菜價比去年同期大漲27.63％ 衛生紙漲1.92％

主計總處公布2月CPI年增率2.19％，其中，蔬菜價格上漲27.63％。（資料照）

2018-03-07 16:45

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處今天（7日）下午公布2月消費者物價指數（CPI）年增率2.19％，為近13個月最高，主要受到農曆春節因素影響；其中，個人服務費因春節加價而上漲34.08％，蔬菜也較去年同月大漲27.63％。

主計總處表示，2月CPI較去年同月漲2.19％，主因是今年春節落在2月，部分服務費用（保母費及旅遊團費等）上揚，加上香菸、燃氣、油料費、運輸費及醫療費用價格調漲，與蔬菜、水產品、乳類及肉類價格上漲所致；但水果受基數較高影響，價格下跌，抵銷部分漲幅。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，若扣除蔬果及能源，2月核心CPI上漲2.39％，為2009年2月以來最大漲幅；但若併計1至2月，且扣除菸稅調漲因素，1至2月核心CPI漲1.14％，目前物價仍屬溫和平穩。

另外，行政院穩定物價小組監控的17項重要民生物資，2月平均年增率3.22％，略低於1月的3.27％，以鮮奶漲8.96％最多，雞蛋漲5.67％、糖漲5.66％次之，衛生紙、面紙及紙巾則漲1.92％。

梅家瑗表示，衛生紙、面紙及紙巾調漲，將會反映在3月CPI，過去5年衛生紙平均年跌1.4％；若未來調漲1成，預估對CPI影響0.04個百分點；但衛生紙、面紙及紙巾是競爭非常激烈的項目，預料全面反映成本的可能性非常低。