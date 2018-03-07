谷阿莫賣鳳梨酥 將台灣列「台港澳地區」挨轟

谷阿莫昨日在臉書宣布，將進軍鳳梨酥市場。（資料照）

2018-03-07 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕網紅谷阿莫以推出「X分鐘看完XXX」系列影片聲名大噪，昨（6）透過臉書宣布將「開賣」鳳梨酥，並稱已在各大通路上架，包含「蝦皮」、「淘寶」等網站都有賣場。不過，卻有網友發現，在淘寶頁面上，台灣竟在配送地點被列為「台港澳地區」的「台灣省」，引起網友撻伐聲浪。

谷阿莫昨日透過臉書社團，說明將進軍鳳梨酥市場，強調鳳梨酥是靠高品質原料生產「歷時三年，傾家蕩產一手打造」，鳳梨酥一顆要價新台幣52元，谷阿莫也指出，將大方回饋粉絲，提供總共1000名鳳梨酥給粉絲抽獎。

不過，有眼尖網友卻發現，谷阿莫在該宣傳影片中，在配送國家寫著「台港澳大陸馬來西亞地區」限定，將台灣、香港、澳門與中國放在一起，且在淘寶的購買頁面上，台灣竟被列為「台港澳地區」中的「台灣省」，意外成為討論焦點，引發網友不滿。

相關影片請見：

有網友眼尖發現，谷阿莫的鳳梨酥在淘寶頁面上，台灣竟在配送地點被列為「台港澳地區」的「台灣省」。（圖擷取自淘寶網）