台3線花博周邊道路整治 洪慈庸爭到補助今會勘

后里區內東路多年未修補，立委洪慈庸（右三）至后里內東路會勘。（記者張軒哲攝）

2018-03-07 17:10

〔記者張軒哲／台中報導〕為因應年底登場的台中世界花博會車流及人潮，台中市政府規劃「提升道路品質建設」計畫，改善花博后里及豐原園區周遭交通道路品質，路平長度共計逾21公里，立委洪慈庸協助成功爭取交通部8000萬元經費補助及潭雅神周邊道路路面改善2500萬元，眾人今日至后里內東路會勘，盼提升用路人行車安全及環境舒適度。

「整合路平，才能落實公共通行環境安全！」今日上午洪慈庸、公路總局規劃組計畫科工程司張晨宇、二工處處長陳嘉盈、二工處企劃科科長邵維國、台中工務段段長郭純鑑、台中市養護工程處處長陳全成、建設局第二大隊隊長葉行健、后里代區長張大春、廣福社區發展協會總幹事王文斌、市議員翁美春助理廖明朗等人均到場關心在地用路需求。

洪慈庸表示，台3線台中段周邊道路為北台中重要道路，整體範圍擴及山、海、屯區域，長期往來的交通頻繁，路面已多處龜裂、破損，影響市容及用路人安全。內東路已9年未進行整修，位置就在花博后里馬場園區旁，聯外交通道路品質亟需進行改善。

洪慈庸說，為改善花博展區周邊道路品質，市府規劃浪漫台3線台中市2018花卉博覽會展場豐原、后里區串連道路品質提升計畫，總經費1億6000萬元，洪慈庸成功爭取交通部8000萬元補助，進行路平包括路面排水坡度、孔蓋減量下地、AC路面品質改善，並納入道路景觀與人文地景規劃等工程，未來完工將可提升用路人行車安全及環境舒適度。

葉行健說，浪漫台3線台中市2018花卉博覽會展場（豐原、后里區）串連道路品質提升計畫，預計改善的道路範圍包括后里區內東路（中44）、寺山路及火車站旁（中41）、廣益巷及內東路廣益巷（中41-1）、九甲路（中30），以及豐原區南坑巷（中87）、東陽路（中88）、坪頂巷（中90）等重要聯繫路段，路平長度共計超過21公里，未來將可提供在地居民和外地旅客更優質的用路環境。

針對潭雅神周邊區域路平，包括潭子豐興路一段（中89）、仁愛路一段（中86）、大雅神林路一段（中79）、神岡豐洲路（中72），盼提升台中市區內道路的品質，提供當地居民及外地訪客更舒適平坦的用路環境。

陳嘉盈表示，中央「前瞻基礎建設計畫」提升道路品質計畫經費，共計補助台中市2億8450萬元，其中潭雅神后豐補助1億500萬元，希望台中市政府如期如質將工程執行完畢。台中市養護工程處陳全成處長也承諾，路平工程將在花博活動開幕前完成道路改善。