今略回溫明鋒面報到 週五北台灣下探9度！

今天仍受東北季風影響，但強度稍減弱，氣溫較昨天略升。（資料照）

2018-03-07 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風持續影響，但強度稍減弱，氣溫較昨天略升，但北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚也稍涼，今天北部、東北部及東部高溫約22到24度，中南部及東南部高溫可達27至29度，中部以北、東北部及東部低溫約16至18度，南部及東南部約19、20度，各地清晨低溫仍低，中南部日夜溫差較大。

中央氣象局預測，今天降雨方面，主要分布在迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜、花、東地區有局部地形性短暫雨，中南部山區也可能有零星飄雨的機率，建議民眾外出請攜帶雨具備用較為保險，其他地區大致是多雲到晴的天氣。

週四因鋒面通過，降雨範圍擴大，並有局部較大雨勢發生機率，鋒面通過後強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫將明顯下降，屬於濕冷天氣。週五至下週日清晨（9至11日）在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，中部以北及東北部低溫將下探至9到11度，沿海空曠地區氣溫可能更低；降雨方面，週五將由濕轉乾，各地降雨漸減，下週日白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

空氣品質方面，今天中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

另外氣象局提醒，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風；今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及馬祖沿海易有長浪發生；今晚起隨鋒面逐漸接近，台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機的民眾請注意航班資訊。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 22 18 ~ 26 22 ~ 27 18 ~ 24

今天降雨主要分布在迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜、花、東地區有局部地形性短暫雨，中南部山區也可能有零星飄雨的機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）