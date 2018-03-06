苗栗後龍「標線」四不像 連警方都霧煞煞

後龍鎮公所在中山路北側路肩，劃設有綠色方格，部分還有「大人牽孩童」圖案，但公所解釋為非通學步道範圍，為警示、美化之用。（記者彭健禮攝）

2018-03-06 19:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮中山路為多數維真國中、後龍國小學子上下學必經之路，鎮公所考量學子通學安全，闢設通學步道，部分路段劃有「大人牽孩童」的間隔綠色方格，但卻非通學步道範圍，不僅引家長抱怨形同虛設，也讓警方霧煞煞，認為此「標線」四不像。

後龍鎮維真國中、後龍國小，為鎮內學生數最多的國中、小學，兩校學生數約1200人；維真國中正門前的中山路，也是學生主要通學道路。

維真國中大門前的中山路周邊，路肩過去長期遭車輛佔據，學生只能「走上街頭」與車爭道；鎮公所爭取營建署1500萬元經費闢建通學步道，於維真國中起沿中山路到鎮公所，去年底完工。

但有家長表示，光華路到鎮公所之間的路段，路肩劃有間隔的綠色方格，部分格子內有「大人牽孩童」圖案，但依舊被車輛占用，形同虛設。

公所建設課解釋，家長所指的綠色方格為警示、美化之用，非交通標誌標線規則內的標線，沿途仍屬道路路肩，通學步道在最外側，另有防撞桿阻隔。

建設課表示，通學步道工程，在維真國中路段為實體人行道，但光華路到鎮公所之間的北側中山路旁，因有商家，在店鋪前鋪設人行道，恐影響生意；另有一小段，緊鄰農地路段，過去車輛斜插路肩停車，幾乎無人行空間，所以利用水溝加蓋部分，規劃寬約1公尺的通學步道，達到不影響店家生意、民眾停車需求及人行空間的折衷。

警方表示，若公所劃設的綠色方格為「通學步道」交通標誌標線，即屬人行道範圍，車輛佔據依法可開單取締，但公所表示用意僅美化、警示，車輛停放便為合法。不過，警方坦言，從未見過如此的「標線」劃設，似乎成了四不像。