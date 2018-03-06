台中東海火葬場擴建說明會 居民抗議求遷移

居民在說明會中，不斷高舉「反對違法擴建」與「遷移火葬場」的字牌抗議。（記者張瑞楨攝）

2018-03-06 18:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市生命禮儀管理處今天（6日）舉辦「東海殯葬館殯葬設施擴建環境影響評估公開說明會」，卻有近百位居民手持抗議字牌，要求遷移火葬場，里長控訴當地居民飽受「孝女白琴」噪音之擾，市議員楊正中並怒斥官員與環境影響評估的顧問公司人員，是違法又胡說八道的騙子，現場一片混亂，中市生命禮儀管理處長劉振村回應說，是更新設備而非「擴建」，火化爐也維持現有的12個，只是汰舊換新、擴大停車場與整治交通，遷移難度高而緩不濟急，將與居民及民代加強溝通。

這場說明會今天下午於西屯區福安里兒童暨老人公園內舉辦，由承攬環評報告的顧問公司、中市生命禮儀管理處主辦，該處指出，東海火化場（又名東海火葬場或東海殯葬館）設於1986年，為了因應死亡人口因人口老化而增加，預計在現有腹地內進行改善工程，包括禮廳、停柩室、冷凍庫等葬儀設備更新，12具火化爐汰換新爐，並擴充停車場，改善塞車問題。

不過，上百位居民於會中，不斷高舉「反對違法擴建」、「遷移火葬場」的字牌表達立場，瑞福里里長林添憶說，火葬場這個「邪惡設施」旁有學校，殯葬管理條例第九條，擴充殯儀館、火化場等設施，應距離學校至少500公尺，市府有違法之虞，另外，居民每天飽受「孝女白琴」噪音之擾，台灣大道連週日都會堵車，他堅決反對違法擴建。

議長林士昌的秘書郭達鴻說，35年前他在東海大學唸書時，當地是台中市的偏遠地區，現在卻是人口稠密的「大東海生活圈」，「不要把一些東西丟到這裡」，殯葬館要檢討遷移。

市議員楊正中強調，縣市合併後，此地是大台中的中心，要在市中心擴大火葬場，是頭痛醫頭的不智之舉，市府違反殯葬管理條例第九條規定，包括戴奧辛等空污監控數據全造假，顧問公司與中市生命禮儀管理處長劉振村，全是胡說八道的騙徒，「公務員不要違法，否則屆時被移送法辦」，他強調，居民參加說明會時，在簽到簿上簽名，這些簽名會將成為市府偽造假資料，妄稱獲得居民同意，再偷偷「擴建」殯葬館的依據。

居民大為恐慌，包圍工作人員要索回簽到簿，生命禮儀管理處不願交出，現場秩序大亂，劉振村還一度被居民與民代包圍而寸步難行，說明會也不歡而散，劉振村指出，目前仍是環評階段，距離動工還有一段時間與程序，該處沒有施工時間表，另覓場地或設置殯葬專區，難度高而緩不濟急，另外，說明會雖有「擴建」兩個字，但實際上是現有腹地內設備更新，以及增闢停車場等設施，未來將與居民及民代加強溝通。