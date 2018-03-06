遭日水砲驅逐 漁業署：我漁船違規在先

「東半球28號」航跡圖，綠線內為台日漁業協議海域。（漁業署提供）

2018-03-06 18:19

〔記者吳欣恬／台北報導〕我蘇澳籍「東半球28號」漁船兼營娛樂船，在3月3日及4日遭日方公務船驅逐，甚至發射水砲驅趕一事。漁業署今公布「東半球28號」漁船在此事中的相關違規情事，近日將請船主進行說明並依法開罰。

漁業署署長黃鴻燕表示，「東半球28號」2月28日至3月3日以特定漁業出港，3月1日至3日間更進入台日漁業協議海域內作業，但漁船須經漁業署核定許可後，才可進入此協議海域內作業，「東半球28號」並不在核定名單內，已違法「延繩釣漁船赴臺日漁業協議適用海域作業管理辦法」第3條。

黃鴻燕說，根據漁業署提供的航跡，顯示「東半球28號」3月3日回程時，更越界超出了台日漁業協議海域，進入到日本經濟海域，且有作業情形，之後遭日本水產廳公務船追逐。

黃鴻燕指出，「東半球28號」3月3日返回蘇澳港後，隔天載10多名釣客以娛樂漁船出港。依照「娛樂漁業管理辦法」第21條第1項規定，娛樂漁船活動區域限制在台灣本島距岸30浬內。但「東半球28號」3月4日卻駛至距本島海岸37浬，接近日本經濟海域，再度遭日本水產廳公務船驅逐，並發射水砲。

漁業署表示，上述「東半球28號」的違規情事，違規事項，可分別核處收回該船漁業證照及幹部船員執業證書1年以下或罰鍰，漁業署近日將請「東半球28號」船主說明後，並依事實及法規處置。

漁業署署長黃鴻燕表示，日方雖有執法過當的疑慮，但我方也要門關起來檢討「東半球28號」違規情事。他怒批，「好好的台日關係被這艘船搞壞掉」、「糾紛都是這樣子來」。