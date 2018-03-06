2018高雄婦女節影展開跑 強調女權自主

2018高雄婦女節影展播映現場。（記者黃旭磊攝）

2018-03-06 19:06

［記者黃旭磊／高雄報導］2018高雄婦女節影展拉開序幕，將播放多部女權電影並邀女導演座談。

影展今天（6日）下午於高雄市立圖書總館拉開序幕，開幕片播放美國電影「關鍵少數」，4百多名性別專家學者、社區婦女及學子觀賞，高雄師範大學性別教育研究所教授蔡麗玲，片後引領在場觀眾討論美國社會隱藏種族歧視文化。

台灣國際影音與教育協會理事長林杏鴻籌劃活動，林杏鴻表示，影展呼應婦女節「媒體與女性」主題，精選老、中、青世代、橫跨50至90年代5部女性主題或女性角色為主影片。

後續活動還將邀請女導演黃玉珊、顏蘭權、柯妧青、郭珍弟及許慧如，主講「雙鐲」、「百味人生」、「無米樂」、「跳舞時代」及「廿五淑女－一群年輕女工的故事」等影片創作歷程。

柯妧青現任高雄市婦權委員會委員，曾以高雄女性勞動者為主題，記錄 1966 年全世界第一個加工出口區女工勞動身影，影展將播放旗津勞動女性紀念公園「她的故事」。

高雄市社會局長姚雨靜表示，影片及講座後舉辦「高雄女導演群像」微型展覧，介紹高雄在地女導演包括「銀簪子」蕭菊貞、「牽手何時出頭天」陳麗貴及「候鳥來的季節」蔡銀娟，讓民眾認識在地女性創造能量。