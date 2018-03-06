重現古代「雕胡飯」美味 花蓮農民種罕見「菰米」

徐明堂在花蓮山區廢棄池塘，找到罕見的野生菰米，這是它已發芽的樣子。（記者花孟璟攝）

2018-03-06 18:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕烤肉必備蔬菜筊白筍，與稻子一樣都是禾本科的植物，名叫「菰」。鳳林鎮栽種有機米的農民徐明堂，從花蓮山區一處廢棄水塘意外找到野生的菰米，採集後進行培育種植。徐明堂說，臺灣農民種的菰因農民長年選育的結果，對「菰黑穗菌」感染的抵抗力弱，導致菰無法結穗成米，只能長成筊白筍，而他透過找到的菰米能結出米粒，非常特別，花蓮農改場的專家也表達興趣！

徐明堂在鳳林鎮大榮里種有機米，自家農場命名「鳥居農場」。他為了區隔市場，努力引進新品種米，從台中194號「茉莉香米」、黑米、乃至菰米、吉野一號「天皇米」等等，每一種產量都不高，他最近忙著插秧的同時，也邀請鳳林國中七年級的學生分成3個梯次，到農場做有機農業體驗。

國中生農業體驗活動昨天早上第一梯次，鳳林國中30名學生們聽著徐明堂介紹「菰米」的由來，都非常新奇。徐明堂介紹，「菰米」是古代的「六穀」之一，包括稻、黍、稷、梁、麥、菰，菰米外觀是黑色狹長形狀的穀粒，煮成的飯稱為「雕胡飯」，是人們心中難得吃到的美食。

他說，大詩人李白作品「宿五松山下荀媼家」，把雕胡飯寫進詩中，有「跪進雕胡飯」的句子；唐宋以後人們不吃菰米飯了，而是吃感染「黑穗菌」後莖部膨大、發育而成的「筊白筍」當作蔬菜，與蓴菜、鱸魚並列為江南三大名菜。

徐明堂說，國內農民種的「筊白」，由於人工選育的結果，只會留下會長出筊白筍的植株，分蘗後無性繁殖，因此不會結出菰米，沒有種子。他說，他找到的野生菰米還能結出稻穗，他希望重現「雕胡飯」的美味，如能種植成功，希望成為鳳林鎮的特產。

體驗活動分成菰米的播種、以及「吉野一號米」插秧，大多數學生都是第一次踩進軟軟的水田泥巴中，每人抓個幾顆珍貴的、已經發芽的「菰米」，種進泥土中；接著也在徐明堂帶領下，學生們捧著秧苗下田「手插秧」，體驗「粒粒皆辛苦」的農人生活。

徐明堂說，因為國內的菰缺乏抗病能力，因此找到野生的菰米意義重大，花蓮區農改場也很有興趣，也表達希望取得種原來研究，希望為其基因定序。

花蓮農民徐明堂在山區的廢棄水塘，找到野生的菰，還結出稻穗。（徐明堂提供）

花蓮農民徐明堂在山區的廢棄水塘，找到野生的菰，還結出稻穗。（徐明堂提供）

花蓮農民徐明堂在山區的廢棄水塘，找到野生的菰，還結出稻穗。（徐明堂提供）

徐明堂把罕見的野生菰米發芽後，分給鳳林國中學生下田播種。（記者花孟璟攝）

鳳林國中學生踩進水田種「菰米」。（記者花孟璟攝）

花蓮鳳林國中學生學習插秧，品種是日治時代育種的「吉野一號」天皇米。（記者花孟璟攝）

花蓮鳳林國中學生學習插秧。（記者花孟璟攝）