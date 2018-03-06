彰化引進丹麥經驗 打造在地化風電供應商平台！

國外離岸風機。（彰化縣政府提供）

2018-03-06 18:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕引進丹麥經驗，打造在地化風電供應商平台！來自丹麥再生能源企業沃旭能源（Ørsted）與彰化縣政府合作，今天在彰基國際培訊中心舉行離岸風電本地供應商說明會，由沃旭能源合作夥伴DWP風電供應商平台（ DWP System Supplier，原名DJURS），分享在開發風場過程中，從風機到維護營運各階段的採購需求。

彰化縣長魏明谷表示，引進丹麥開發綠能的成功經驗，就是期待丹麥DWP運轉平台經驗能在地化為「彰化DWP」，讓彰化相關企業能夠配合縣府開發離岸風力的供應鏈、零組件，一起加入綠能產業，一起相互成長，讓產業跨入綠能領域，也開創商機。

魏明谷強調，推動離岸風電的前提，就是要以「彰化化」為優先考量，將彰化縣在地產業列為最優先的選擇，扶植在地企業，培育人才。

彰化縣工策會總幹事梁志傑表示，彰化縣不只是有好的風場，設立風機、運維碼頭之後，更需要整合彰化在地產業進入風電產業供應鏈平台，而DWP在國際有很好的經驗，彰化可以借重其經驗，導入並建造屬於彰化的風電供應商平台。

梁志傑指出，未來也可以透過這個平台，來要求廠商建造風機或是運維碼頭要有多少比例採用在地材料，同時也可以透過平台，讓國內產商的風機產業相關零組件來外銷出去。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭能源到每個地方都跟在地政府、業者合作，因此，沃旭能源預計於彰化外海開發『大彰化離岸風電計畫』4座風場，共同打造永續綠能產業，建立彰化風電供應商平台。

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