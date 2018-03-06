前瞻計畫軌道產業國產化 5項自製率要提升10個百分點

2018-03-06 18:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部正著手整併高速鐵路工程局、鐵路改建工程局業務與人力，預計今年6月成立「鐵道局」，目前規劃鐵道局將設置6組、6室及4個工程處，持續推動國內軌道系統建設。高鐵局副局長楊正君表示，為推動軌道產業自製，目前已確定未來重大系統研發方向，目標將集電弓系統、車門系統、轉向架、轉轍器、列車防護系統等5項，達到可國產的程度，預計配合前瞻基礎建設計畫，4年、8年分別提出一個成果。

軌道產業國產化是前瞻軌道建設中相當重要的工作，單從車輛製造來看，以台鐵EMU800型為例，自製率已可達52%；剩下的48%，主要是台灣現在沒有能力製造的轉向架、動力牽引馬達、剎車系統、號誌系統等。

楊正君表示，目前跨單位的軌道產業會報已初步選定5大項目，做為未來台灣軌道產業推動重點；鐵道局成立後，會在軌道技術研究暨驗證中心成立前，肩負起軌道產業研發、驗證工作，讓台灣軌道產業自製率再提升10個百分點以上。

鐵道局成立後，初步擬定四大業務願景，包含推動或執行滿足交通需求且有利環境永續的軌道建設；落實監督營運機構，提供安全可靠及穩定的軌道運輸服務；協助建立自立軌道技術及產業能量，降低軌道系統建置及營運維修成本；積極進行站區開發，促進軌道經濟發展，滿足交通需求同時，促進區域均衡及觀光產業。

鐵道局設置6個業務組，包含規劃組、土木建築組、機電組、工程管理組、營運監理組及財產管理組，將辦理鐵路、大眾捷運與其他鐵道運輸系統的設計規劃、技術規範擬定及審查、站區土地開發及鐵道監理業務推動等；另設有北部、中部、南部及東部四個工程處，負責辦理鐵道運輸系統工程建設等相關事宜。楊正君表示，目前規劃鐵道局本部人員450人，各工程處分別有125人，屆時兩局合併後，將成為近千人的組織。