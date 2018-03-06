消防隊禁養流浪貓狗？ 網友：不如禁養高官肥貓

2018-03-06 18:06

〔記者王俊忠／台南報導〕消防署近日發出公文，通令全國各地消防隊不准飼養流浪貓狗，流浪動物救援聯盟全國總召集人陳正育今天（6日）發表聲明，痛批政府不是在宣傳要民眾用領養代替購買，還要大家不要棄養流浪貓狗嗎？這樣消防隊養的流浪貓狗，是否要被迫棄養或送到收容所？他要求消防署立即改變這腦殘政策，否則不排除號召大家到消防署抗議，並在年底用選票抵制執政黨。

不過，消防署今天下午已召開記者會說，絕無強制禁養，也無列入評核，在不危害民眾的人身安全情況下，「多一隻工作犬沒什麼不好」。

台南市消防局也說明，秘書室已接獲消防署行文的禁養流浪動物公文，局本部決定「存查」，因為過去台南市府與前市長賴清德都很鼓勵消防隊認養流浪狗，一來有人道精神，也有協助看門、警戒功能，消防局不會禁止各單位、分隊飼養流浪動物，目前全市有5處分隊共飼養8隻流浪狗。

消防局說，會請有養流浪動物的各消防分隊做好繫鍊、管理工作，避免意外發生，消防局特搜分隊飼養3隻搜救犬；南科、新市與新化3個分隊各養兩隻流浪狗、復興與東門兩分隊各養1隻。

陳正育則發表嚴正聲明、痛批政府開動保政策倒車，他說，網友告知他這項消息時，他非常生氣，馬上分享張貼到全國各個愛護動物網站。網友紛紛留言，痛批政府高官腦殘，還有人痛罵「消防署要禁養流浪狗，不如禁養高官肥貓」，網友們一面倒的痛罵消防署。