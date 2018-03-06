醫病》鼻子被牛踢歪 男子手術復原後變更帥了

阮男遭牛腳踢傷鼻子，原比扁平的鼻子手術後變得挺拔。（記者陳冠備翻攝）

2018-03-06 18:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕真有「還我漂漂拳」？周星馳喜劇電影「唐伯虎點秋香」裡秋香中了「面目全非腳」，唐伯虎使出這招讓秋香恢復美貌；現實中，彰化阮姓男子在牧場工作時被黃牛後腿踢中，造成顏面骨折，鼻子也被踢歪，送到衛福部彰化醫院急救，整形外科醫師呂明川進行功能性鼻整形手術治療，復原後，阮男卻被自己尖挺的鼻子嚇一跳，直呼「變帥了」！

阮男表示，他擔任動物運輸員，上月到嘉義布袋港接運一頭從澎湖搭船來的黃牛，帶回彰化牧場後先秤重，綁好牛隻，抬頭要看秤重數據時，黃牛卻突然抬起後腿突襲，右臉當場慘遭重擊，造成顏面骨折、鼻骨歪曲，幾乎快要無法呼吸，只好趕緊就醫。

呂明川說，阮先生到院後顴骨、上頷骨、鼻骨多處移位受損，內鼻瓣塌陷引起單側鼻孔呼吸困難，無法吸氣等症狀，經評估後決定先進行顏面骨折復位固定與功能性鼻治療，再進行鼻子整形手術。

「鼻子是五官之王。」呂明川如此形容，鼻子在臉部中央，好看的鼻子可以使臉部更好看，縫合阮先生的鼻子軟骨後，再墊高鼻樑，增加立體感，不僅治療好鼻子骨折位移，外觀看起來也變得挺拔許多。

阮男表示，做此工作近4年，從沒碰上這種情況，可能是黃牛暈船，情緒不安所致，這一踢讓他痛了半個月，臉部多了3根釘子，但也因禍得福，賺到尖挺的鼻子，拆掉繃帶後被英挺的鼻子嚇一跳，覺得臉型看起來更立體，也變帥了。

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