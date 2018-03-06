台大醫師林氏壁經營部落格 公懲會：接受招待分潤遭記過

知名旅遊部落客「林氏璧」遭檢舉真實身分是台大醫院醫師孔祥琪，因經營部落格，涉嫌接受廠商招待分潤，違反「公務員服務法」規定，遭教育部移送公懲會懲處記過1次。（圖擷取自部落格「林氏璧和美狐團三狐的小天地」）

2018-03-06 17:49

〔記者吳政峰／台北報導〕知名旅遊部落客「林氏璧」台大醫師孔祥琪經營部落格，涉嫌接受廠商招待分潤，違反「公務員服務法」，公務人員懲戒委員會審理後認為事證確實，且孔祥琪未出庭答辯，今年元月底判處記過1次，惟孔已於去年底離職，因此記過對他並無太大影響。

議決書指出，去年廉政署接獲檢舉，指孔祥琪經營部落格「林氏壁和美狐團三狐的小天地」、臉書「日本自助旅遊中毒者」，接受廠商試吃邀約，涉違反公務員服務法13條。

廉政署蒐證發現，孔祥琪有試吃、試住、分潤與代購等商業行為，並於體驗後撰寫心得放在網路上，孔負責旅遊教學、攝影、住宿部分，其妻則寫食記與購物感想，文章多達百餘篇，每日網頁瀏覽量達2萬人次。

廉政署查出，孔祥琪的文章內有試住邀約超高級旅館、客製化筆電分潤、置入性行銷等消費行為，違反公務員服務法中的公務員不得經營商業，遂將全案移送台大醫院的主管機關教育部處理。

孔祥琪回應，該部落格的主要作者為其妻，他只提供公務閒暇所拍的旅遊照片，供妻子編修使用，且寫部落格的時間多為下班或休息時間，符合行政院臺（50）人字第4829號令，得於辦公時間外幫忙家人經營商業。

孔祥琪未到庭答辯 公懲會依教育部移送證據認定違法

教育部調查後，發現孔祥琪從2013年10月到2017年8月間，以赴日旅遊、辦事、個人急事等名義請假達35次，認定他有藉由架設商業部落格獲利情事，因此未採信他的說法，但考量他的工作需執行臨床工作，為了避免影響病人權益，未予停職，去年底把案子移送公懲會審理。

公懲會開庭時，孔祥琪未到庭答辯，公懲會委員遂依教育部的移送證據，認定他的行為違法，今年1月24日判決記過1次；孔則在去年12月離職，離開服務長達17年的台大醫院體系。

公懲會書記官長林玉苹表示，就算孔祥琪仍在職，也不會因記過而影響之後的退休金，類似案件並不少見，本案懲戒不算太重。