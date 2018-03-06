以球會友 全國地方議會網球賽7日台南登場

2018-03-06 17:34

〔記者蔡文居／台南報導〕107年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽7日起在台南登場，共有16縣市議會、近500名選手參賽。台南市議會議長賴美惠6日下午為代表隊授旗，並預祝代表隊旗開得勝，同時也歡迎全國地方議會網球好手來台南作客，以球會友。

今天議長賴美惠在記者會上為代表隊授旗，由隊員李文正議員代表接下，並與議員洪玉鳳、蔡玉枝等選手及教練齊聲高喊「加油！」。南市議會網球代表隊歷年來在全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽中，共拿下14次總冠軍，實力不容小覷。賴美惠、李文正致詞時，預祝代表隊今年再下一城，同時也勉勵大家透過參賽，培養運動習慣，強健體魄。

107年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽報名踴躍，共有來自北市、新北、台中、台南、高雄、竹縣、竹市、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉市、屏東、花蓮、台東及澎湖等16個議會參賽，近500名選手及工作人員參與。

南市議會代表隊今年由議長賴美惠、副議長郭信良分別擔任總領隊、副總領隊，林炳利議員任隊長，洪玉鳳、蔡淑惠、李文正、陳怡珍、蔡旺詮、李中岑、林美燕和蔡玉枝等議員及同仁報名參賽。

市議會表示，107年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽7日晚間進行開幕及選手之夜，8日於市立網球場及忠烈祠網球場正式開打，預計9日下午閉幕。南市議會歡迎市民鄉親於比賽期間，踴躍到活動現場為選手加油打氣。