目睹友人噴農藥昏迷 這家族堅持無毒、有機耕種

2018-03-06 17:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄大樹區年輕農民張峰誌家族，曾因目睹噴灑農藥休克昏迷，紛紛採用有機、無毒、自然農法耕種，歷經20餘年努力，讓土地恢復百年前狀態，蔬果經認證銷往「主婦聯盟」，耆老吃到他們種的番茄，不禁說「這是我小時候的味道」。

張氏家族農地距離高屏溪畔約200公尺，掘井時可見地表底下有不同泥質的層層「年輪」，大樹區文史協會理事長莊世杰指出，這是高屏溪多年來大水淤積結果，「歷史就在腳底下」。

當地農民張肇基20餘年前在溫室種植洋香瓜，有次委請友人噴灑農藥，因為透氣差且高溫，友人口吐白沫且休克昏迷，開始意識到農藥對人體危害，轉型有機種植，且聯繫同家族兄弟陸續跟進，分別使用有機、無毒、自然農法，希望在當地能起帶頭作用。

張峰誌大學畢業後，認同父親張肇基理念，返鄉從事農業，一起推動有機認證，如今家中的大白菜、青椒、小黃瓜、茄子等蔬果，均送往「主婦聯盟」銷售，打開一片天。

「要讓土地回到百年前狀態」張峰誌說，行銷有機蔬果有難度，但為了疼惜安身立命的土地，這是不歸路，但有次拿黃金番茄給耆老品嘗，她脫口說出「這是我小時候的味道」，讓他感動。

張峰誌舉例，為了有機栽培，小番茄選了少見的「金圓滿」品種，因為不易裂果、保存條件佳，堅持不用退酸劑、增甜劑，甜度只有7至9度，和坊間動輒10度以上有差，且必須從馬來西亞進口棕梠灰施肥，增加成本，不過讓蔬果回到原味，才是最終追求目標。