南投燈會銅梁火龍明年「續攤」 擬易地演出造福更多觀眾

銅梁火龍在縹紗舞台表演，觀眾天天大爆滿，明年可能改變場地。（南投縣政府提供）

2018-03-06 17:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投燈會南投主燈區已閉幕，今年安排的銅梁火龍表演，創造人潮也創造話題，但人潮大爆滿，很多人無法進場觀賞，抱怨連連，南投縣府觀光處說，明年南投燈會可望再爭取銅梁火龍前來演山，地點則可能再覓容納數較多的地方，浪漫情人橋下的高灘地列入考量。

南投燈會南投主燈區，4日晚間在銅梁火龍表演的掌聲中閉幕，來自中國重慶的銅梁火龍，今年在南投市漂紗舞台演出3天4場，場場爆滿，很多人無法進場，敗興而歸。有南投民眾在臉書社團PO文，建議應該移至容量人數較多的南投體育場，讓更多縣民得以進場觀賞。

縣府觀光處長王源鍾說，銅梁火龍的表演創造全國性話題，也有網友說南投燈會銅梁火龍表演是今年全國四大元宵活動之一，因此，明年無論如何會繼續爭取銅梁火龍在南投燈會表演，只是今年人太多，許多人無法進場，怨聲不斷，縣府會再找尋容納量較大、地質安全的地點。

王源鍾說，民眾建議的南投縣立體育場，其實並不合適銅梁火龍表演，因為除了考量容納量，也要考慮觀賞距離，若坐在觀眾席最上層，根本看不到場中央的表演，暫不考慮縣立體育場。

王源鍾也說，目前考慮幾個地點，其中，離縹紗舞台很近的浪漫情人橋下的高灘地是其一，另外，若縹紗舞台能增加一區觀眾席，大約再增2000座位，也可列入考慮。