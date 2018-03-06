小英總統「上心」 南投受天宮重建可望「上路」

2018-03-06 17:23

〔記者謝介裕／南投報導〕延宕數十年的南投縣名間鄉受天宮香客大樓重建工作，在小英總統的重視下，今日民進黨南投縣長參選人洪國浩及立委林靜儀邀集跨部會協商後，終於露出曙光，國產署允諾只要縣府認定受天宮係從事公益事業的宗教團體，並出具證明文件背書，便讓其在合乎法令的規定下原地重建。

位於名間鄉松柏嶺地區的受天宮，供奉的主神就是民間神話故事裡頭腳踏蛇與龜的玄天上帝，俗稱「帝爺公」，創建於清順治14年（西元1657年），迄今已有361年歷史，所分出的「分靈」逾5000座，也奠定全國供奉玄天上帝總壇的崇高地位，今年春節大年初三，總統蔡英文也特別前來參拜、走春，廟方則把握機會就香客大樓重建問題提出陳情。

受天宮管理委員會主委許瑞斌說，香客大樓緊鄰峭壁而建，總共有2棟，屋齡分別50多年及30多年，尤其，在88年921大地震重創後，大樓地基、結構嚴重受損，儼然已變成危樓，惟因土地是國有地，並非廟方所有，且牽涉諸多單位，以致重建案迄今仍動彈不得。

今日協調會在受天宮會議室舉行，包括觀光局參山國家風景區管理處、國產署、林務局、水保局、南投縣府等相關單位均派員出席，在意見交換過程中，國產署說，依國產法規定，只要經目的事業主管機關認定符合公益用途，便可望予以解套。

縣府民政處表示，長期以來，廟方提供轄內國中小弱勢學生獎助學金及學雜費，減輕家長負擔，也讓學生無後顧之憂專心向學，絕對符合法令規範，屆時，縣府也會全力協助廟方進行香客大樓重建事宜。