廢爐碴柏油路！ 高鐵彰化站周邊路面到處「生鏽」…

高鐵彰化站周邊道路，滿地盡是「鏽斑」，縣府證實道路鋪設的確有摻入「轉爐石」，也就是爐碴，是合法再生料，有穩定、耐用、耐磨、抗滑等優點。（記者顏宏駿攝）

2018-03-06 17:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕路面竟滿是「鐵鏽斑」！

高鐵彰化站啟用至今超過兩年，站體周邊道路路面不時出現紅褐色的污漬，起初民眾以為是「檳榔渣」，但大水沖不掉，「廢爐碴」充填柏油路面的說法不脛而走，彰化縣政府今天（6日）證實這項說法，不過，地政處強調，爐碴已被「污名化」，其實它是行政院公共工程委員會認可的「再生料」，正確名稱應是「轉爐石」，它用於路面，有穩定、耐用、耐磨、抗滑等多項優點，但遇雨會產生鏽斑影響路面美觀。

彰化高鐵特定區去年底「空間解禁」，園區道路四通八達，許多人來這裡運動，但眼尖的民眾發現，地上紅褐色的污漬越來越多！

吳姓民眾說，乍看之下以為是檳榔渣，但放眼望去盡是污漬，湊近一看，更像是紅褐色鏽斑，起初他不以為意，後來聽人說這是「廢爐碴」鋪成柏油路面，覺得有道理。

他說，如果污漬源自鐵鏽，很有可能是煉鋼廠的廢爐爐碴摻在柏油配料裡，經過風吹雨淋，出現褐色的鐵鏽斑，嚴重影響路面外觀，也讓人懷疑這些爐渣是否有毒，滲透至地下影響土壤。

他發現，新開通的聯外道路，從起點一直到社頭路，也是滿地鏽斑，這段路並不平整，車子開過產生彈跳，可見這種有爐渣的柏油路面品質差。

吳姓民眾質疑，包商為了節省成本，利用廢爐碴「以次充好」，危及道路品質。

但縣府駁斥這項說法，地政處說，區內的道路確實摻有廢爐碴，但這種轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面，具有磨損低、穩定值高、抗滑性佳、抗車轍能力強等多項優點，能夠有效提升瀝青混凝土路面品質與耐久性。

地政處說，煉鋼的廢爐碴屬於再生料，數量大，又不能任意傾倒，為了讓它發揮副功能，公共工程委員會已列為合法的工程原料，用於道路鋪設非常適合，只是遇雨會產生鏽斑，國內已有多條道路屬於「爐碴道路」，彰化高鐵特定區因缺少車子碾壓，以致鏽斑明顯，但基本上它並無毒害，否則公程會不會列為合法原料。

至於民眾所説路面不平整，地政處會再會同工務處現勘，具前在保固期內，會通知包商整平。