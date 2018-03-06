羅東分局臉書PO正妹女警照 網友質疑「是消費女性嗎」？

宜蘭縣警局羅東分局昨日在臉書粉絲專頁貼出正妹女警影片，卻引發網友批評。（圖擷取自宜蘭縣政府警察局羅東分局臉書粉絲專頁）

2018-03-06 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣警局羅東分局昨日在臉書粉絲專頁貼出正妹女警影片，影片中將羅東分局成功派出所警員林家甄的照片剪接成影片，並稱影片是「讓大家眼球淨化一下」，雖然有網友稱讚警員林家甄漂亮，但仍有許多網友認為羅東分局的做法不佳，更有網友直言：「貴分局這樣消費自己同仁？」

羅東分局介紹，林家甄目前在實務訓練階段，她認為警察工作充滿未知與挑戰，會努力把專長與實務結合運用，在崗位上為民服務，並在影片中寫到「現在可愛的小女生還沒有稱號喔！希望大家集思廣義、發揮創意，好好幫家甄想一個厲害的稱號吧！」

不過許多網友看完影片後，對羅東分局的作法感到疑惑，紛紛表示：「當自己不好喔？還是每個女警你們都要幫人家弄個警界OXOX？」、「人家分發出來報到就要當你們的宣傳招牌。私人照片拿出來給你們作影片，作公關，還拿給民眾想稱號。」、「所以人家是來當警察還是還給你們分局消費的，我不懂？」、「分局其他人怎沒介紹？」、「貴分局網管是把消費女性當娛樂嗎？」

身為警官也是足球球評的石明謹也在個人臉書發表看法，他略有不滿的說：「警察就是這樣把自己搞得格調很低，媒體愛炒作警花也就算了，一個分局的官網放女警圖然後說要洗淨大家的眼球，所以大家看到別的警察就跟看到屎一樣髒嗎？」