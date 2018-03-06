台中維修咖啡館開課 今年新增環保杯袋製作

2018-03-06 17:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市環保局為推廣資源物維修再利用，成立維修咖啡館，106年起至今已舉辦36場次活動，吸引近千名學員，廣受好評，今年再推出10場以上資源物維修講堂，3月10日起陸續開課，包括小家電維修、旗幟布再利用、自行車維修、雨傘維修及樹枝花架等，內容豐富，並特別開辦製作環保杯袋教學，歡迎民眾踴躍報名參加。

環保局指出，今年1月起，環保署新增7大類店家不得免費索取塑膠袋，其中飲料店影響程度最大，由於環保杯袋輕巧且攜帶方便，因此規劃製作環保杯袋內容，讓民眾養成習慣自己帶環保杯或袋，進而減少使用或購買塑膠袋的狀況。

維修咖啡館維修講堂最新一期課程將在3月10日及17日展開，分別位於豐原區維修咖啡館及霧峰區萬豐里希望資收站，內容為小家電維修課程及製作環保杯袋課程，希望透過活動讓民眾了解家電再生概念。

黃姓民眾去年曾參加小家電維修課程，他表示，經維修講師細心教學及說明，家裡故障的電鍋只花費250元更換加熱片即重生使用，課程內容真的很棒。

環保局長白智榮表示，今年除新增實用的環保杯袋製作課程外，維修咖啡館維修講堂課程，也將持續巡迴至台中市希望資收站，希望讓更多里民參與，也號召更多里辦公處加入資源回收站網絡系統，落實資源回收普及，讓民眾回收更加便利。

維修講堂限額35名，採線上報名方式，欲報名參加小家電維修課程者，於活動當日請自備想修繕的小家電、螺絲起子等工具；欲參與旗幟布再利用課程者，請自備針線、剪刀等工具，另外準備報名費（廢電池20顆），活動詳情可至市府環保局資源回收網或「臺中好環保」臉書粉絲專頁查詢。