遠航解僱工會成員遭判無效 遠航將尋求司法救濟

2018-03-06 17:08

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空去年解雇6名空服員，均為遠航企業工會幹部與成員，工會不服、向勞動部申請裁決不當勞動行為，勞動部今天認定其中5人解僱無效，遠航表示，盼勞動部可以尊重企業經營的自主權益，對於本次裁決，遠航將循司法救濟途徑。

遠航︰盼勞動部尊重企業自主

遠航去年分別以「違反公佈欄與員工信箱使用規定」、「考績太差」、「干擾公司航班」為由，解僱6名空服員，均為工會幹部或成員，勞動部不當勞動行為裁決委員會今天釋出裁決內容，判定遠航針對其中5人解僱無效，應於收到裁決書函7天內回復職務、薪資。

唯一例外是一名空服員利用生理假干擾航班，而遭遠航解僱，裁決會委員認為，爭議行為應循爭議處理法罷工，已違反誠實義務，解僱未構成不當勞動行為。

對此，遠航回應，尊重勞動部認定前空服員煽動罷工，裁決對於部分成員煽惑非法集體請假，意圖癱瘓航班，枉顧大眾運輸安全的行為，勞動部認定其行為可議，並有違勞動契約的誠實信用原則，及有權利濫用之嫌，並駁回該名成員的裁決請求，遠航表示尊重。

但對於另5人被判解僱無效，遠航指出，理解勞動部捍衛勞工權益的立場，亦尊重勞動部裁決，但企業為永續經營，擇優汰劣相關人事作業，本應屬企業經營管理自主的內部事項，期待勞動部亦能尊重企業經營的自主權益，對於本次裁決，遠航將循司法救濟途徑。