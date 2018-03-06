醫病》無痛血尿別大意 小心膀胱癌上身

奇美醫院泌尿腫瘤科主任劉建良醫師指膀胱癌最早期症狀是無痛感的血尿，值得民眾多留意。（記者王俊忠攝）

2018-03-06 17:04

〔記者王俊忠／台南報導〕2名年約20多歲的年輕男子各約有半年到1年之久的無痛感血尿症狀，由父母帶著找上奇美醫院泌尿外科醫師，醫師診斷發現膀胱內有腫瘤、是第2期膀胱癌，實施保留神經、膀胱癌根除手術併人工膀胱重建，保存禁、排尿及性功能。醫師提醒民眾有血尿（尿帶紅色、深褐色），尤其是無痛感的血尿，都要儘快就醫。

奇美醫院泌尿腫瘤科主任劉建良醫師表示，問診得知這2名年輕男子的生活作息大致正常，沒有酗菸、酒不良習慣及特殊疾病，膀胱癌會上身，自己也難理解；但他要提醒常抽菸與常接觸化學染料者，是膀胱癌高危險族群。

國民健康署統計103年資料顯示膀胱癌是男性第9大癌症，發生率每10萬人有9.3人；女性則是排名第14名的癌症。奇美醫院也統計膀胱癌每年新患者從99年的88人增加到104年的130人，患者有增加趨勢，雖一般好發在中老年男性，但近幾年有年輕化（50歲以下）情況。

劉建良醫師指出，無痛感血尿是膀胱癌最早期症狀；有痛感血尿可能是泌尿道感染或結石引起，民眾可留意分辨。早期膀胱癌如侷限在黏膜層、未侵犯肌肉層，只需做經尿道膀胱腫瘤切除術加上灌注抗癌藥追蹤檢查即可；如是2期後的侵犯膀胱癌，須切除膀胱，有些患者此生需依靠人工尿袋維生、影響性功能，生活品質大打折。

劉醫師說，奇美醫院針對像上述2期癌的年輕男患者做留存神經的膀胱癌根除術併人工膀胱重建，使患者術後可像常人禁尿與排尿，不必在體表裝人工尿袋，也可以保存性功能，回復正常生活與工作，這比起許多重要器官如肺癌、肝癌的預後還要好，許多膀胱癌患者手術後能像常人度過一生，早發現早治療是很重要的。