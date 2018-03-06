烏日九德國小圍牆外停車亂象 民代促教育局改善

2018-03-06 16:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日九德國小圍牆外的空地停車亂象長久無法處理，如同無政府狀態，市議員陳世凱服務處今天到現場會勘，希望能提出改善措施，但教育局及九德國小卻表示要「維持現況」，讓市議員陳世凱相當不滿，表示會在市議會要求教育局今年提出改善措施。

位在九德國小旁，興祥街188巷是一條約7米的巷道，其中有3米7是屬於九德國小，但因為底下為水利會的灌溉溝渠，為了方便清溝，因此圍牆內縮，讓水利會不必進校園清理，因此讓188巷但一半是九德國小的土地，而道路則是一半是水泥地、一半是柏油路。

由於九德社區沒有大型停車場，因此很多是當地的住戶或者附近住戶，就把車輛停放在該處，但是有人便直接把該處當作是自家停車場，一旦車開走，就把盆栽、機車、自行車停放在該處佔位，甚至有一台機車佔用兩個停車格，讓很多停不到車的民眾看得非常生氣。

停車爭議最近陸續發生，就有駕駛遭不明人士潑腐蝕液體，車主雖報案，但因巷道的監視器壞掉，難以查獲，另一位車主也遭到打破車窗。

陳世凱服務處今日到現場會勘，但住戶的意見則是形成兩派，有住戶向陳世凱服務處人員反映，因為亂停，讓整個社區環境亂七八糟，要求設人行道，不要成為停車區，但若要劃設停車格，就要收費，否則沒有公德心的住戶，還是會用各種物品來佔用。

但有另一些住戶，要求「維持現狀」，讓住戶自己處理停車問題，遭打碎車窗的車主也到現場不滿表示，此為九德國小的用地，為何附近住戶可長期佔用，他每一次停車，前後就各有機車及自行車夾擊，讓他不明白為何住戶可如此做。

陳世凱服務處表示，已先聽取住戶意見，希望能先劃設停車格，暫不收費，若亂象未改，再研議是否收費，希望市府朝此研議，但現場九德國小及教育局表示，已詢問過住戶，「多數住戶都主張維持現況」，此一回應讓陳世凱相當訝異。

他表示，九德國小圍牆邊可規劃一條寬約1米的人行道，保障學童於校園周邊的通行安全，兩米半規劃停車格，剩餘空間留給道路通行。

陳世凱不滿表示，教育局及九德國小都必須對該路段要有積極改善作為，而不是一句」維持現況」就能掩蓋這長期以來的問題，他將會在本次會期質詢時，明確、具體、強烈要求教育局必須在今年內改善該處停車問題。