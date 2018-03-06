03/06 各報重點新聞一覽

中國軍費逐年增加！中國昨在全國人民代表大會上宣布，今年度國防預算為1兆1069.51億人民幣（約1759億美元、5兆1839億新台幣），增幅達8.1%。

2018-03-06 06:35

自由時報

中國今年軍費逾5兆台幣 兩岸軍力加速失衡

中國軍費逐年增加！中國昨在全國人民代表大會上宣布，今年度國防預算為一兆一○六九．五一億人民幣（約一七五九億美元、五兆一八三九億新台幣），增幅達八．一％。據稱此次大幅增加軍事預算，為國家主席習近平直接下達的命令，目的是為了提高武器研發能力與人民解放軍的戰力。

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農委會救菜價：別再休市3天

年後連續兩週休市三天，蔬菜供應量暴增而價跌，引發農民叫苦。為預防菜價崩盤，農委會昨天宣布祭出五點因應措施，全力協助調節台北果菜供應量、穩定市場價格，希望蔬菜批發交易均價可穩定在每公斤十八至二十元；農委會也已行文給各縣市政府，強烈建議未來應避免連續休市三天的情況。

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天候異象 台東吹焚風 南投下冰雹

鋒面將至、天候多變！昨日下午起鋒面通過，冷暖空氣交替，導致各地天氣系統不穩定，南投有冰雹隨著雷雨而降，台東卻吹起三十六．三度的焚風，馬祖則是在一個半小時內驟降十一度。民眾感嘆：「春天的天氣真讓人抓不住！」

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蘋果日報

早該管了 名人代言連帶罰

網路、電視購物夯，許多食品與化粧品找名人代言，違規也層出不窮。食藥署日前發函平台業者，首度針對電視購物台主持人推銷產品、藝人或網紅等受邀拍廣告祭出連帶責任，廠商若涉廣告誇大不實等違規，主持人等視同替產品代言將一併受罰；消保團體認為這對消費者更有保障，但有名人大呼「不能接受」。

修憲廢任期 習去年即啟動

中國13屆全國人民代表大會第一次會議昨在北京揭幕，下周日將表決修憲案，料將廢除國家主席任期限制，為中國國家主席習近平「稱帝」鋪平道路。中方昨宣布的修憲案細節中，證實整起修憲為習近平於去年9月親自「啟動」，且民間意見對修改國家主席任期「呼聲強烈」。英媒則引述學者指，廢除任期限制將是「不幸」，中國政治菁英不排除有反對派興起。

聯合報

重啟核二准了…這一夏供電 台電強心針

原能會昨天審查通過台電核二廠二號機申請再轉，何時併聯發電受到關注。台電董事長楊偉甫昨天指出，希望四月能讓核二廠二號機併聯，不僅可以增加台電供電能力，各機組調度也會更有彈性，減煤空間可以更大一些。

水底情深抱4大獎 「今年男性太噁心 女性去跟魚約會」

第九十屆奧斯卡金像獎得獎名單揭曉，墨西哥名導吉勒摩戴托羅作品「水底情深」拿下最佳影片、導演、配樂、美術設計等四座獎，堪稱最大贏家。原本來勢洶洶的「意外」，法蘭西絲麥朵曼與山姆洛克威爾分別抱走最佳女主角、男配角兩大獎，「最黑暗的時刻」蓋瑞歐德曼榮登影帝，「老娘叫譚雅」艾莉森珍妮獲選最佳女配角。

中國時報

台電拚4月1日併聯發電 核二重啟 審查過關

停機逾600天的核二廠2號機，台電於2月5日申請重新啟動運轉，行政院原能會經1個月審查後昨公布結果，認為已符合再啟動運轉的要求。在原能會審查通過後，台電董事長楊偉甫說，有鑑於今年供電吃緊，希望在4月1日或更早，能讓核二2號機恢復併聯發電，以因應地方限燒生煤、空汙排放、機組歲修等問題，讓用電獲得更多調度彈性。

周四開市 每公斤菜價不低於18元

台北果菜批發市場年後3連休導致蔬菜到貨爆大量，價格更從每公斤28元重跌至21元，由於北農昨起再度3連休，農委會如臨大敵，召開記者會籲農民分散出貨至其他市場，並掛保證周四開市時每公斤菜價絕不會跌破18元，甚至劍指北市府，要求未來不得再連休3天。