天天吃好料》新竹「為你煮粥」 重溫媽媽的好味道！

帥哥型男為你煮一碗有媽媽味道的幸福「台式鹹粥」。（記者洪美秀攝）

2018-03-12 08:56

［記者洪美秀／新竹報導］吃粥，你想到什麼？廣東粥？海鮮粥？一碗有媽媽味道的「台式鹹粥」，常會勾起異鄉遊子對家人的想念，新竹市這家「粥坊」就是賣有味道的台式鹹粥，加上是帥哥型男「為你煮粥」，搭配店內文青時尚風，讓「吃粥」也變成一種享受與新餐飲風潮。

33歲的溫重貽，從小喜歡吃媽媽煮的粥，他說，小時候媽媽常會把家中一些剩料搭配蝦米、菜脯及蝦子跟剩飯煮成粥，每當他晚上肚子餓，有媽媽味道的「台式鹹粥」，是他睡前最滿足的享受。

高中畢業就出來工作，在知名的粥店工作五年，因為連鎖粥店的配料都固定，即使是廣東粥，也都變成台式口味，於是他常想煮一碗有台灣在地味的粥品，他曾到大餐廳吃粥，也到路邊攤吃粥，左吃右吃，一碗有媽媽味道的台式鹹粥，是他最思念的味道。

在新竹市東南街開「粥坊」，外表帥氣有型的溫重貽打破大家對吃粥的印象，店內的裝設採時尚文青風，簡單的線條搭配乾淨明亮的餐桌，讓「吃粥」也變得很有氣質與享受。

溫重貽說，店內的特色粥品「招牌鹹粥」，湯頭是用高麗菜與雞骨頭熬煮三小時以上製成，為符合北部人的口味，他的鹹粥米粒飽滿軟嫩，鹹粥內有香菇蝦米與蒜末爆炒過提味的配料，並會加入蛤蜊，再與飯粒快煮1分鐘，最後搭配炙燒過的台式叉燒肉，就是一碗有媽媽味道的台式「招牌鹹粥」。

此外，正味海鮮粥，裏面有新鮮蝦子、蛤蜊和整隻的小卷，不僅份量足，也讓平常在外無法吃到新鮮海鮮的上班族，滿足其味蕾，如今已成為店內最多人點的粥品。

而季節交替時，來晚「絲瓜鮮味粥」，除可吃到爽口絲瓜，更有口感層次多的干貝提味，讓吃粥也變得很滿足、享受。

冬天來碗鹹粥讓人滿足外，溫重貽說，店內還有特製的「麻辣台式鹹粥」，除以招牌鹹粥為主，他會放上特製的麻辣鴨血再淋上特製的香辣油，讓吃粥揮汗，還能趨走體內寒氣，不少客人吃過後都說超滿足。

為讓不想天天吃粥的民眾換口味，溫重貽說，近期他也推出「麻辣海鮮雞絲麵」，新鮮海鮮再加上麻辣油提味，讓喜歡吃辣的民眾都說：「就是這個辣味，實在過癮」。

除了粥品，溫重貽說，店內的「麻辣鴉血臭豆腐」更是人氣小菜，他烹煮的麻辣鴨血是用20幾種中藥炒過做基底，搭配自己炒的辣椒提味，而臭豆腐軟嫩又口感扎實，不少客人會單點此小菜外帶，因為很適合當三五好友相聚的下酒小菜。

溫重貽說，曾有50多歲的中年人老家在台南，因在新竹很難吃到台南家鄉的鹹粥，當吃完台式鹹粥竟拉著他的手說：「這碗鹹粥，讓他想起小時候家鄉的粥，家鄉的記憶全湧上心頭」。

不斷嘗試各種獨特粥品，溫重貽說，自己創業雖辛苦，但他希望一碗在地的台式鹹粥除能讓人吃飽，也能帶來回憶與幸福感，歡迎大家有空來「粥坊」吃碗幸福、有媽媽味道的粥。

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