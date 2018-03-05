台中果菜市場也休市3天 擬延長交易4大措施防價跌

2018-03-05 18:32

〔記者張菁雅／台中報導〕元宵節後，台北及台中果菜批發市場皆從5日至7日連休3天，恐造成8日開市時供應量大增，菜價崩跌。台中市政府經發局擬定四大具體措施，包含調配市場人力、延長交易時間、卸運貨疏導、提高需求量等，避免菜價受到衝擊。

經發局表示，四大具體措施包含提升市場人力以因應到貨量增加，所有拍賣人員及相關作業人員管制休假，加強勤務作業、拍賣人員加強行情變化掌握；延長交易時間，提早拍賣交易時間於凌晨3點開始，並延長交易時間至作業結束；交通疏導及擴增場地空間以紓解大增的到貨量，加強卸貨車輛車流管制，以維卸貨作業順暢、增加卸貨空間；協商承銷人、大消費戶、加工業者、團膳業者8日到場加強採購，以提高需求量。

經發局表示，考量蔬果不耐儲存等特性，將協調轄內果菜批發市場，未來排定休市日程時，除農曆春節外應盡量避免連續休市3天，以維護農民權益，並應於前一年度及連續休市日前加強公告。

經發局也說，農糧署將要求農會利用真空預冷及冷藏庫等設備進行貯藏，採用真空預冷方式，葉菜類約可保存1週，不需急在開市後立刻出貨。瓜果類是連續採收的蔬菜，已輔導農民團體與生鮮超市、量販店等直銷通路契約供應，分散市場供應，以舒緩供應量大增對菜價的衝擊。