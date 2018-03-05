繆德生逝世 女兒：盼保留父親帥氣安穩離去

繆德生的女兒在臉書粉絲專頁說明感謝各界關心，並說明其父親情況。（擷自臉書）

2018-03-05 18:18

〔記者林惠琴／台北報導〕反年改團體日前突襲立法院，藍天行動聯盟秘書長、退役上校繆德生不慎跌落重傷，已於今日逝世，享壽62歲。他的女兒稍早也在臉書粉絲專頁上貼文證實，並提及其父親病況急轉直下，不忍其外觀樣貌逐漸憔悴，願能就此打住，為父親保留最帥氣的一面，安穩離去。

繆德生的女兒先是謝謝大家的關心，並說明其父親病程，解釋事發當天確診腦幹受損嚴重，醫師提出積極作為，例如手術，但有極高機率會終結生命，且僅能一時緩和病徵，無法逆轉腦幹損傷。為不放棄任何可能，親友期待時間及父親意志力，能夠讓腦幹自行恢復至足以承受手術的程度。

不過，兩天後狀況急轉直下，醫生告知腦袋無供氧腦死，雖身體外觀無恙，但其父親所有徵象都不可逆地走下坡，醫生判斷身體無法長久維持，在可見的短時間內身體會有急遽性的惡化。

他的女兒指出，這段時間已違反其父親個人醫囑意願，目的為等親友來告別，然而，實在不忍其外觀樣貌逐漸憔悴，願能就此打住，為父親保留最帥氣的一面，安穩離去。

他的女兒也強調，配合其父親意願，一切治喪簡單莊嚴為原則，由衷感謝大家的關心，近期定備合宜式場供大家追思、紀念。此刻，希望將時間、空間留予家人，作溫馨但平靜的告別。