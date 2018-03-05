白髮嬤杖棺 胞弟淚崩：她吃了很多苦臨終都閉不上眼

2018-03-05 18:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市何姓女子上周因癌症病逝，火化前白髮人送黑髮人，阿嬤杖棺畫面讓人心碎。何女胞弟將過程po網，控訴姐姐誤信直銷保健食品，砸上百萬元購買卻延誤治療，不但散盡家財，最後還送命，今天談到胞姐依舊數度哽咽淚崩；他說，姐姐生前吃了很多苦，連臨終都閉不上眼，希望她在另個世界不要再那麼傻，快樂過日子。

35歲的何男說，大她6歲的姐姐何鳳娟原擔任幼教老師，從小與他感情就很好，兩人原本無話不談，未料姐姐6年前加入一家直銷公司後卻變了調，先是從保險公司拿到癌症險60萬元理賠後，把這筆用命換來的保險金拿來投資購買該公司產品，5年來至少花費百萬元。

但3年前癌症病發、眼睛突出來時也沒讓家人知道，只聽公司直銷老師及同事介紹服用號稱可增強免疫力的保健產品，期間仍繼續沒日沒夜衝業績上班，為此公司還曾頒發「全勤」、「第一名」的獎狀以及「生命鬥士」獎牌，直到姐姐過世整理遺物時才發現這些東西，現在看起來令人覺得格外諷刺。

何男說，去年初曾將姐姐遭遇po網，竟遭直銷公司控告妨害名譽，他為了不給家人造成困擾撤文，事情才告一段落，後來家人曾向彰化警方報案指控販賣保健食品相關人員詐欺，但姐姐表明是自己願意，還說公司同事陪她就醫，要求大家讓她安心養病，最後未成案。

直到去年十一月姐姐癌症病情惡化眼睛都爆出來，甚至從鼻子流出棕色腦髓液，到澄清醫院中港院區就醫時，姐姐未遵守每20天化療一次的醫囑，反到是繼續使用包括調理身體的「五行」、「清焱元素」，以及號稱可以治療癌症的「化康」等產品，上月21日病逝醫院。

上周告別式時，母親也因病住院無法到場，才由阿嬤杖敲姐姐棺木。雖然此舉代表「養育之恩到此緣份結束，來世不再追討」，但阿嬤依舊無法割拾家中唯一的孫女，每天都會到姐姐房間呆坐許久，睹物思人、以淚洗面，他還常帶阿嬤到姐姐塔位前，讓阿嬤跟心愛的孫女說說話。

何男哽咽說，姐姐生前太善良，他唯恐姐姐被騙、被欺負、常管她，但想到姐姐吃了那麼多苦，連臨終都閉不上眼就心痛，希望她在另個世界想做什麼就做什麼，快樂過日子，但又不希望她走的不明不白，法律上或許無法制裁，但只想提醒其他人，「不要再那麼笨了」。