台中東勢梨穗遲發性寒害 損失達6成

東勢地區今年梨穗嫁接成功率低，損失慘重。（記者張軒哲攝）

2018-03-05 18:52

〔記者張軒哲／台中報導〕一月份數波霸王級寒流來襲，低溫嚴重影響梨穗嫁接，有梨農梨穗嫁接成功率僅2成左右，損失慘重。立委江啟臣今日邀農糧署、台中市府農業局、台中區農改場人員至東勢會勘，江啟臣當場痛批政府機關麻木不仁。農業局指出，已邀集農委會及農糧署組成勘查小組確認災情後陳報中央完畢。

江啟臣指出，在接獲陳情後第一時間即發文要求農委會、農糧署應密切掌握氣候變化，即時彙整農損情形，雖立即收到農政單位制式的轉文及回覆，但至今寒流結束近一個月，受到寒害農損的農民仍無人聞問。農民梨穗經過多次嫁接，五顏六色的膠帶代表著農民無數次的心血，欲哭無淚。

初步勘查將近有6成的梨穗受到損害，以東勢地區種植高接梨面積約2000公頃推估，就有1000多公頃受創。江啟臣要求農糧署應該立即完成現勘，於3天內完成公告救助範圍，協助農民早日恢復正常農作，減少損失。梨農侯祥玉表示，今年寒流來襲的時間適逢進行高接梨嫁接，不論是梨穗、人工或肥料等，都讓果農損失慘重，希望現金救助能快點核發。

農業局表示，針對台中市2月低溫危害農作物情形，農業局透過line、電話等管道掌握台中市各區農作物災害狀況。因低溫危害農作物為延遲性損害，農業局已照農委會農糧署指示，依《農業天然災害救助辦法》規定於3月2日前，邀集農委會及農糧署組成勘查小組確認災情後陳報中央完畢。