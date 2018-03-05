羽球美少女克服聽障 獲選國手

竹崎高中學生江巧羽（中）取得國手資格，校長郭春松（左一）及專任運動教練林宗翰（右一）讚許在她身上看到不願放棄的靈魂。（記者曾迺強攝）

2018-03-05 18:27

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣竹崎高中學生江巧羽遠從宜蘭縣赴嘉縣念書，克服輕度聽力障礙，持續精進球技，在亞太聽障羽球錦標賽代表隊選拔賽取得國手資格，將代表我國出征今年10月在馬來西亞舉辦的「亞太聽障羽球錦標賽」。

江巧羽今接受校方表揚，分享時說，先天聽障反而練出更敏銳的觀察力，「不放棄每一顆球」的態度讓自己更加茁壯，未來除了練球，也擬朝物理治療領域學習，幫助更多運動員。

江巧羽從國小在啟蒙教練呂昭鋒指導下接觸羽球，國小、國中即參加大小比賽，屢有佳績，她父母得知竹崎高中體育班學科和術科並重，將她送到嘉縣念書。

竹崎高中專任運動教練林宗翰說，巧羽入學後安排她加入羽球校隊，巧羽身高149公分，與其他選手相比相對嬌小，步伐卻相當靈巧，為她規劃增加體力的訓練，增強爆發力。

巧羽昨天在台北市內湖運動中心的亞太聽障羽球錦標賽代表隊選拔賽，對上世界排名第一的聽障羽球選手范榮玉，結果雖以2：0（21：19、21：18）落敗，仍以第3名成績獲選國手；校長郭春松說，在巧羽身上看到不願放棄的靈魂，勉勵她及每一位球員「只要球沒落地，都還有機會」。