新竹經國綠園道 新設6大地景藝術今天啟用！

2018-03-05 18:48

［記者洪美秀／新竹報導］已成為新竹市民假日休閒新去處的經國綠園道，全長1公里，除微笑溜滑梯、彩色斑馬線深受親子喜愛，新竹市府今天再啟用6件新地景藝術，市長林智堅說，6件地景藝術都可與市民親近、探索，邀請市民來經國綠園道享受走在城市林間、吹微風的暢快感，來趟地景藝術探索之旅。

新竹經國綠園道被譽為藏身在城市中的森林秘境，已成為市民最悠閒的城市林蔭大道，寬敞的綠色草皮與樹木和人行道，成為市民、親子、情侶散步的好去處，市府城銷處近期在經國綠園道又完成6座地景藝術，入口處設置的「林境鳥鳴」，以數十個不同顏色鳥屋構成，下方增設木平台，增加民眾停留與休憩的地方。

另綠園道內也擺放3座充滿藝術氣息的簇綻橋、月芽橋、羽葉橋，讓民眾行走時，更貼近樹梢，感受自然四季變化，另2座的「默望」的獨立自主空間，民眾可進入半透明隱蔽的場所，不管是冥想或感受自然變化，都可享受慢活。

經新竹市府3年多的努力，新竹經國綠園道和東大飛行公園、中央公園，已成為外縣市民眾到新竹市必朝聖的三大親子綠公園。

市長林智堅說，早期經國綠園道動線規劃不完整，樹木缺乏梳理，下雨天還有積水問題，讓市民無法親近，他上任後，將原本2公尺人行道拓寬為6公尺，全長1公里的寬林蔭悠遊步道，重新梳理樹林，讓整體視覺更加明亮、通透。

加上碗公型微笑溜滑梯，讓小朋友可以自由自在的親近大自然，今天啟用的地景藝術裝置，除美化新竹綠園道，也讓孩子跟大自然有更輕鬆的接觸。

林智堅說，他常帶兒子來經國綠園道散步、遊玩，如今經國綠園道已改頭換面，成為市民假日最常使用的公園，邀請民眾不管是散步、慢跑、溜狗，都可悠閒來享受。