山佳國小招生逆勢成長 教室不足請命補助蓋校舍

苗栗縣竹南鎮山佳國小學生數逐年成長，但現有校舍空間不足，影響學生受教權，校方盼能爭取經費，於校園空地增建校舍。（記者鄭名翔攝）

2018-03-05 18:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮山佳國小，不受少子化浪潮影響，招生人數逐年逆勢成長，從106學年度共700多名學生、26班，107學年度可望再增加兩班，但現有校舍可容納教室數量不足，且缺乏專科教室、圖書室空間也受侷限。對此校方透過立委陳超明向教育部爭取經費，盼能增建校舍，提供學生更完善的學習空間。

山佳國小學區範圍涵蓋竹南鎮山佳里、龍山里及部分天文里、崎頂里，為地方新興發展社區，人口逐年增加。校方依據10年來班級數及學區居住人口成長趨勢，評估未來5年內全校將達到30班班級規模，但現有校舍僅能容納18間教室，使用空間明顯不足。

山佳國小校長陳財喜表示，但山佳國小學生數逆勢成長，實屬難得，但卻受限於校舍空間不足，不但班級教室數量爆滿，且缺乏音樂、英語、美勞等專科教室，且現有圖書館也僅一間教室大小，限縮閱讀空間，大大影響學生受教權。

為解決教學資源不足的窘境，校方規劃擬於校中心空地周邊增設一棟北面4層樓、東面3層樓的L型校舍，總面積約4000平方公尺，可增加25間普通教室及8間廁所，總工程經費估約9100多萬元。

立委陳超明表示，山佳國小第二期校舍新建前期的規劃、設計、發包皆已完成，現階段正送教育部國民及學前教育署審核。國教署已同意補助工程4500萬元，餘款則建議縣府教育處，透過老舊校舍及新建校舍兩面向，爭取中央統籌分配款補助。